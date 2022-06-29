MD ne demek? MD ne iş yapar? MD ve PHD hakkında merak edilen her şey

M. D. terimi, tıp dilinde kullanılan Latince bir kelime. MD, PHD kavramları tıp öğrencileri tarafından da merak edilen bir konu. Peki MD ne demek? MD ne iş yapar? PHD yapmak nedir? MD ve PHD hakkında merak edilen her şeyi anlattık...

Md Ne Demek?

MD tabiri birçok insan tarafından merak edilen bir terim. MD bir kısaltmadır ve ingilizce bir kelimedir. Md kelimesinin açılımı “Medicine Doktor”. Medicine Doktor kelimelerinin baş harflerinden oluşan MD, Türkçede "Tıp Doktoru" anlamına gelir.

MD PHD Nedir?

MD PHD bütünleşik bir programdır. Temel sağlık ve klinik alanında lisansüstü eğitim programlarını tıp fakültelerinde uyumlu bir halde oluşturulan özel eğitim programı olarak bilinir.

Cerrah ve hekimler için MD unvanı en üst mertebe olarak bilinir. Doktorlar için en yüksek eğitim olarak geçer. Ülkeden ülkeye farklı prensiplerde kabul edilir. Amerika ve Kanada'da profesyonel doktora eğitimi İngiltere olduğu gibi araştırma derecesi olarak kabul görür. Tıp fakültelerinden derece ile mezun olan öğrenciler MD unvanını kazanabilir.

MD Ne İş Yapar?

Medicine Doktor yani MD'nin birçok farklı görevi bulunur. MD'nin görevleri arasında şunlar bulunabilir:

Hastanelerde ve kliniklerde hastaları muayene etme gibi görevleri bulunur.

Hastaların genel durumu hakkında bilgi edinmek için tahlil taleplerinde bulunur.

Özenli bir şekilde hastaların sağlık durumunu araştırır.

Hastaların yakalandıkları hastalığı teşhis etmek ve tedavi süreci için özenle çalışma gibi görevleri bulunur.

Tıp dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmek ve bölümüyle alakalı yeni makaleleri okumak da Tıp doktorunun görevleri arasında bulunur.

Hastalar ile en doğru iletişimi kurmak ve hastaların anlayabileceği bir dil kullanmak da Tıp doktorunun görevleri arasında yer alır. Hastalar ile iletişim konu bir doktorun en önemli işleri arasında yer alır.

Daha sonrasında kaliteli bir hizmet sağlamak adına hastane içerisinde tıbbi veya tıbbi olmayan çalışanlar ile güzel bir iletişim kurma görevleri bulunur.

Medicine Bölümü Nedir?

İnsan vücudundaki ve insan zihnindeki detaylı araştırmaları yapan ve hastalıkları tedavisini araştıran bilim dalına Tıp denir. Tıp kelimesinin İngilizce karşılığı "Medicine" kelimesidir. "Medicine" kelimesi iyileştirme sanatı anlamına gelen "Medicina" kelimesinden türeyip günümüze kadar gelmiştir. Tıp, en eski çağlara kadar giden bir bilim dalı. Tıbbi tedavi eski çağlarda bitkiler ve hayvanlar kullanılarak yapılırdı. Günümüzde oldukça gelişen Tıp bilimi birçok konuda insanların yardımcı olmaya devam eder ve hastalıklar için yeni tedavi yöntemleri sunar. Üniversitelerin Tıp bölümlerinden başarıyla mezun olan kişiler, gerekli eğitimleri alarak ve hipokrat yemini ederek Tıp doktoru olmaya hak kazanır. Bu bilim içerisinde aktif bir şekilde hizmet etmeye devam eder.

Her bir ülkede doktor olabilmek için birbirinden farklı prosedürlerin uygulaması gerçekleştirilir. Tüm ülkelerde farklı şekillerle ve şartlar ile alınabilen unvan, tüm ülkelerde MD olarak kullanılır. Mesela, Amerika Birleşik Devletleri'nde doktor ile tıp doktoru aynı anlamda kullanılmaz. Belirli üniversitelerde belirli şartlarını yerine getirmeyi başaranlar Tıp doktoru yani MD sıfatını almaya hak kazanırken diğer üniversitelerden mezun olanlar doktor unvanını alırlar. Ülkemizde bı durum biraz daha farklı. Ülkemizde Tıp bölümünden mezun olan herhangi biri Tıp doktoru unvanını kazanır. Türkiye sınırları içerisinde MD unvnaı alabilmek için en az lise eğitimi alınması ve ardından 6 yıl olan Tıp Fakültesi eğitimi alınması gerekir. Bu eğitim sürecinin başarıyla bitirilmesi ve tüm dersler verilmelidir. Bu süreci başarıyla tamamlayan bir öğrenci Tıp doktoru yani "MD" unvanını almaya hak kazanır.

PHD Yapmak Nedir?

PHD akademik kariyerin son aşaması olarak bilinir. Günümüz dünyasında oldukça popüler olan PHD doktora eğitimi, akademik anlamda başarılı olan ve akademik yolda ilerlemek isteyenler için bir yol. Bu eğitim uzun yıllar boyunca devam eden ve yük maliyetlere mal olan bir eğitim süreci. PHD eğitiminin 3- 5 yıl sürdüğü bilinir. PHD herkesin yapamayacağı özel bir eğitim türüdür.