Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölüm var mı?

2026'ya sayılı günler kala hangi dizilerin yayınlanıp hangilerinin yayınlanmayacağı merak ediliyor...

Yeni yıl haftasından dolayı televizyon kanallarının büyük bölümünde ilgiyle takip edilen dizilere ara verildi. Kanal D, Show TV, ATV, NOW ve Star TV ekranlarında bu hafta yer alan dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor.

'MEHMET FETİHLER SULTANI' BU AKŞAM YAYINLANACAK

Ekranların sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 30 Aralık 2025 Salı günü saat 20.00’de nefes kesecek 63. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Şehzadelerin mücadelesi ve Sultan Mehmed'in kararlı duruşu bu akşam ekrana damga vuracak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin bu akşamki bölümünde aksiyon ve siyasi hamleler zirve yapıyor:

Şehzadelerin Direnişi: Şehzade Bayezid ve Mustafa, Süleyman’ın kurduğu ölümcül tuzaktan kurtulmak için canlarını ortaya koyuyor. Anadolu’daki tüm dengeleri değiştirecek olan gizemli müdahalenin ne olduğu bu akşam belli olacak.

İhanetin Bedeli: Sultan Mehmed, Tokat’taki hainlerle yüzleşiyor. Osmanlı’nın sarsılmaz iradesini gösteren sert kararlar ve büyük infaz, düşmanlara gözdağı verecek.

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Dizinin yeni bölümü, özellikle Şehzade Süleyman'ın planlarının bozulup bozulmayacağı noktasında büyük bir heyecan vaat ediyor. Sultan Mehmed'in devlet otoritesini tesis etmek için attığı adımlar, tarih meraklılarını TRT 1 ekranlarına çekecek.