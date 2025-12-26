31 Aralık gecesi tuttuğunuz dileklere dikkat edin: Bu 5 burç için yılbaşı gecesi çok önemli

2. Akrep: Duygusal Yüklerden Arınma ve Güçlenme

Sizin için bu gece, geçmişin yaralarını iyileştirmek için muazzam bir fırsat sunuyor. 30 Aralık’taki Yengeç Yeni Ayı ile birleşen yılbaşı enerjisi, üzerinizdeki ağır duygusal yükleri bırakmanızı sağlayacak.

Değişim: Kendinizi her zamankinden daha güçlü ve "yeniden doğmuş" hissedeceğiniz bir sürece giriyorsunuz.

Tavsiye: Eski defterleri o gece kapatın ve ruhunuzu özgür bırakın; şifa sizinle.