Alaçatı’nın nefes kesen doğasıyla bütünleşen Alaçatı Sultan Konak, stresten uzaklaşıp huzuru yakalamak isteyen misafirlerini bekliyor.

Şehir yaşantısının keşmekeşinden uzaklaşıp dinginliğin ve huzurun rüzgârına kapılmak için Alaçatı Sultan Konak’ta yerinizi hemen ayırtın. Konforunuz için gerekli tüm ihtiyaçların düşünüldüğü Alaçatı Sultan Konak, lavanta kokan sokakları, doğal mimari yapısı ve Arnavut kaldırımlı yollarıyla sizi masalsı bir tatile çağırıyor.



Doğal taşların enerjisi odalara yansıyor

Alaçatı denildiğinde ilk akla gelen otellerden biri olan Alaçatı Sultan Konak, misafirlerine Safir, Akik, Lal, Kehribar, Yeşim, Yakut, Ametist gibi her biri birbirinden iyi gelen taşların ruhundan ilham alınarak tasarlanmış 10 oda sunuyor. Özenle dekore edilmiş odalar, standart ölçülerden büyük yatakları ile dikkat çekiyor. Ametist odada bulunan 2x2 metre ölçülerindeki King yatak ise konforu ikiye katlıyor.



15 metrekarelik ekonomik ve standart odası, 20 metrekarelik Deluxe odaları, 15 metrekarelik bahçe odası ve 20 metrekarelik Superior Deluxe ve Junior süit odaları ile misafirlerini ağırlayan Sultan Konak, Ametist ve Akik odalarında konuklarına jakuzi keyfi de sunuyor.



Çiçeklerle bezenmiş bahçesi, özel dekorasyonu ve tamamen organik kahvaltılarıyla sizi huzura davet eden Alaçatı Sultan Konak dinlenmek, tazelenmek ve doğayla iç içe bir tatil geçirmek için ideal.