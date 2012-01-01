Antares’ten Babalar Günü ve karne fırsatları

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Antares’te babalar ve çocukları Play Station Turnuvası’nda kazanıyor!

Antares Alışveriş ve Yaşam Merkezi Babalar Günü'nü keyifli kampanyalar ve eğlenceli etkinliklerle karşılıyor. 8-16 Haziran tarihlerinde Antares ve Genç Kartla en çok alışverişi yapan ilk 10 kişi Büyük Anadolu Otel’de bir gece konaklama kazanıyor.

Antares’te 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günü Media Markt sponsorluğunda Playstation Turnuvası düzenleniyor. Kazananların ödüller kazanacağı turnuvada babalar ve çocukları birlikte hem yarışacak hem eğlenecekler.

Antares minik ziyaretçilerini de unutmamış. 2012- 2013 eğitim öğretim yılı biterken öğrencilere karne hediyesi de Antares'ten. 11-14 Haziran tarihlerinde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan Antares ziyaretçileri 1 kişilik sinema bileti kazanıyor!