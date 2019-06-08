Hayatın koşturmacası içinde ‘sevgi’nize ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Sevgililer Günü bahane, hepimiz biliyoruz; aslolan aşk! Hadi bu kez öyle bir gün olsun ki, romantizme de birbirinize de aşka da doyun, sevmenin sevilmenin tadına gerçekten varın.

Masal prens ve prenseslerine...

Sevgililer için en romantik rotalardan biri, şüphesiz ki Kapadokya! argos in Cappadocia’nın Sevgililer Günü’ne özel programı Kapadokya’nın büyülü havasıyla birleşince, hayallerdeki gibi bir yolculuğa çıkacağınızdan emin olabilirsiniz. Otelin sadece konumu değil müthiş olan... Doğal mağara süitleri veya özel teraslı taş konakları, müthiş kahvaltısı, iki kişilik masaj içeren programına ek Kapadokya’nın enfes şaraplarını tadabileceğiniz Seki Restaurant’da romantik bir akşam yemeği, geceyi tamamlayacak sihirli detaylar. 11-18 Şubat tarihleri arasında geçerli Sevgililer Günü’ne özel bu paket, oda seçeneklerine göre 540 euro’dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.







Büyük aşkların adresi

Yüzyıla dayanan geçmişi ile kimbilir ne büyük aşklara ev sahipliği yaptı Park Hyatt Istanbul. Bu Sevgililer Günü için de yine çok özel bir program hazırladı. Keman ve yan flüt eşliğinde deneyimli şeflerin hazırladığı romantik bir akşam yemeği sizi bekliyor. Müzik eşliğinde baş başa geçireceğiniz akşam yemeği menüsü kişi başı 380 lira. Akşam yemeğinden sonra şehrin merkezinde geceye devam etmek ve deneyim paketinden yararlanmak isterseniz de; bir şişe prosecco, 1 sepet çikolata kaplı çilek ve Sevgililer Günü’ne özel oda düzeniyle unutulmayacak bir gün vadettiğini hatırlatmak isteriz. Ertesi sabah da odanızda şölene dönüşmüş bir kahvaltı ile güne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Fiyatı; 270 euro + KDV.







Romantik detaylar

İstanbul’un farklı lokasyonlarındaki otelleriyle hizmet veren Divan otelleri, çiftleri keyif dolu bir güne davet ediyor. Divan İstanbul City, oldukça romantik bir geceye ev sahipliği yapıyor. Bu özel gece için hazırlanan paket kapsamında odaya servis edilen çikolatalı çileğin yanı sıra Sevgililer Günü kurabiyeleri de var. Divan Pub’da iki kişilik romantik bir Sevgililer Günü yemeğinin fiyatı 349 lira. Bu özel günü otelde geçirmek isteyenler içinse akşam yemeği ve sabah kahvaltısının dahil olduğu paket, iki kişi 659 liradan başlıyor. Şehrin dinamizmini yansıtan Divan Suites İstanbul G-Plus ise, Sevgililer Günü’ne özel konaklamalı ve konaklamasız olmak üzere yine iki farklı paket sunuluyor. Limitsiz yerli içeceğin romantik müzik eşliğinde servis edildiği gala yemeği kişi başı 199 lira, kahvaltı dahil iki kişilik konaklama ve gala yemeğini içeren paket ise 699 lira. Romantik bir günü masaj ile tamamlamak isterseniz, aromaterapi masajı ve kahvaltı dahil iki kişilik konaklama paketi 799 lira.







Aşka davet

Sevgilinizle öyle bir akşam planlıyorsunuz ki, asla unutmasın istiyorsunuz değil mi? O zaman doğru adreslerden biri kesinlikle Swissotel The Bosphorus. Sevgililer Günü için özel üç farklı konseptteki programdan biri sizin için. 120 yıllık ahşap dağ evi Chalet’de, şehrin gürültüsünden uzak, sıcacık bir ambiyansta, sevgilinizle beraber harika bir gün geçirebilirsiniz. Kişi başı set menü fiyatı, 395 lira. Gabbro ise; Bora Gencer’in güçlü sahne performansı yanında Boğaz’ın muhteşem atmosferini ve Şef Ali Ronay’ın hazırladığı Sevgililer Günü menüsünü sunuyor. Üstelik Sevgililer Günü büyüsünün bitmesini istemeyenler için 10 Haziran’a kadar kullanılabilecek bir gece konaklama sertifikası da hediye ediyor. Set menü fiyatı 1050 lira. Cafe Swiss’in zengin ve iddialı menüsü ise Peru’nun geleneksel lezzetleriyle artık daha da zengin... Şef Ali Ronay’ın imzasını taşıyan menü ve Seran Bilgi’nin müzik şöleni, Sevgililer Günü’ne özel seçeneklerle geceyi unutulmaz kılacak. Kişi başı açık büfe ücreti 215 lira.



