Beyoğlu'nun klasikleşmiş Rus Lokantası aynı yerinde 1924 İstanbul ismiyle tekrar hayata geçti.

İçindeki tarihi dokusu, her köşesine sinmiş anıları ve Doğu Avrupa Mutfağı ile yeni ruhunu kazanan 1924'ün resmi açılışı 23 Şubat Salı günü yapıldı.

Beyoğlu'nun klasikleşmiş Rus Lokantası aynı yerinde,

360 Entertainment Group tarafından

1924 İstanbul

ismiyle yeniden hayata geçirildi.

Eski kimliği ve yenilenmiş mimarisi ile geçmişi geleceğe taşıyan 1924 (Rejans), 1920'lerden günümüze İstanbul klasikleri arasında önemli bir yer tutuyor. 1924, gümüş şamdanları, o yıllara ait çatal bıçak takımları, klasik haline gelmiş dokusu ve tarihi atmosferiyle geçmişi geleceğe taşırken usta şefler tarafından hazırlanan "Doğu Avrupa" mutfağı, damaklarda eşsiz tatlar bırakıyor.Özel aksesuarları, müzikleri ve benzersiz dokusuyla İstanbul'da Rus kültürünü yaşatan, geçmişten bugüne sanatçıların, yazarların, şairlerin ve aydınların değişilmez mekanı olan 1924, tarihi binasındaki büyülü atmosferinde yeni misafirlerini bekliyor.