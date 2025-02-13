Büyükada'da Sevgililer Günü'ne özel bir kaçamak

Büyükada’da bulunan Princes’ Palace Resort, Sevgililer Günü'nde adaya kaçamak yapmak isteyenler için bir Sevgililer Günü kutlama programı sunuyor.

Çiftlere özel hazırlanan terapiyle SPA'da rahatlayabilir, ardından Şef Samet Güney'in özel menüsüyle romantik bir lezzet tadımı yapabilirsiniz. Şef Samet Güney’in özel reçetelerle kurguladığı menüde “Türkiye’nin 7 Bölgesinde Bir Sevgililer Günü Yolculuğu” vadediliyor.