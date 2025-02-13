Büyükada'da Sevgililer Günü'ne özel bir kaçamak
Sevgililer Günü'nde şehirden biraz uzakta minik bir kaçamak... Princes’ Palace Resort, Şef Samet Güney’in özel reçeteleriyle kurguladığı özel bir menüyü de içeren farklı bir Sevgililer Günü deneyimi alternatifi sunuyor.
Elele Online
Büyükada’da bulunan Princes’ Palace Resort, Sevgililer Günü'nde adaya kaçamak yapmak isteyenler için bir Sevgililer Günü kutlama programı sunuyor.
Çiftlere özel hazırlanan terapiyle SPA'da rahatlayabilir, ardından Şef Samet Güney'in özel menüsüyle romantik bir lezzet tadımı yapabilirsiniz. Şef Samet Güney’in özel reçetelerle kurguladığı menüde “Türkiye’nin 7 Bölgesinde Bir Sevgililer Günü Yolculuğu” vadediliyor.