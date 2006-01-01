Ciğeristan

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İstanbul’da Fatih Aksaray, Zeytinburnu ve Başakşehir’deki şubeleriyle ciğer şiş, kebap lezzetleri sunan Ciğeristan, özellikle ciğer konusunda popüler mekanlardan biri.

2006 yılında faaliyete geçen Ciğeristan, ağırlıklı olarak ciğer kebap ve şişleri ile ünlü. Bunun yanında kuzu şiş, Adana kebap gibi seçenekleri de mevcut. Kebap, dürüm, şiş lezzetlerine eşlik eden meze ve salataları da gayet leziz.



Hatay usulü lavaşları ve bakır kaplarda sundukları ayranları da cabası. Mekanın müdavimleri yemek sonrasında künefe tatlısı ve menengiç kahvesini de özellikle tavsiye etmekteler. Sabahları çıkardıkları tereyağlı mercimek çorbası (Mevlana çorbası) kahvaltı için farklı bir geleneksel lezzet alternatifiniz olacak. Ekip olarak oldukça deneyimli ve samimi olan Ciğeristan şubelerinde, aileniz ve dostlarınızla, nezih bir ortamda keyifli bir yemek molası sizi bekliyor.