Cihangir Balıkçısı

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Beyoğlu’nun gözde semti Cihangir’de taze deniz ürünleri ve Akdeniz-Ege mutfağı lezzetleriyle konukların ağırlayan Cihangir Balıkçısı, İstanbul’un en nitelikli balık restoranlarından biri

Uzun yıllar yine Cihangir’deki Zürih Otel bünyesinde hizmet veren Cihangir Balıkçısı, yakın zaman önce Sıraselviler Caddesi Mavi Plaza’daki yeni mekanına taşınarak, o eşsiz lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Cihangir Balıkçısı özellikle Ege mutfağının ot salataları ve mezeleri ile ünlü. Girit mutfağının zengin otlu yemek ve mezeleri, her biri ustalıkla hazırlanan balık ve deniz ürünlerine eşlik ediyor. Kuzu kulağı, semizotu, börülce, radika, arapsaçı, turp otu, hardal otu, şevketi bostan, ebegümeci, madımak, gelincik bu leziz otlardan sadece bazıları. Renklerini kaybetmeden, kıvamında haşlanan otlar, halis zeytinyağı ile konukların damaklarına özel tatlar sunuyor. Otlar yörelerinden geliyor, Ege ve Karadeniz’den gelen otların yanında, Beykoz, Polonezköy’den gelen yeşillikler de mevcut.



Balık çeşitleri de en az otları kadar zengin. Her biri mevsimine göre taptaze balık ve deniz ürünleri. Zaten taze olmayan hiçbir ürün mekana girmiyor. Bazı balıkları sadece burada bulabiliyorsunuz. Bu anlamda standart bir balık lokantasından çok daha fazla seçeneğe sahip. Cihangir Balıkçısı‘nın müdavimleri özellikle dil balığından yapılan balık köftesini mutlaka öneriyorlar. Ayrıca, iskorpit ızgara, lipsos şiş ve sardalya da mutlaka önerilmekte. Restoran tüm bu özellikleri ile Cihangir’in ünlü simalarının, spor, siyaset, sanat dünyasından tanıdık isimlerin de uğrak mekanlarından.