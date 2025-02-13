Çırağan'dan Sevgililer Günü'ne özel romantik kutlama alternatifleri

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Sevgililer Günü’ne özel uyarlanmış konseptli kutlama yemeği ve beş çayı alternatifine sahip.

Michelin Guide tavsiye listesinde yer alan, Gault&Millau ödüllü Tuğra Restoran’da gül yapraklarıyla süslenmiş masada romantik bir akşam yemeği... Bu özel menüdeki romantik lezzetler; trüf mantarlı Ayvalı Çörek Mantarı Yahnisi, Oestra havyarlı Siyah Çılbırlama, zencefil soslu Istakoz, keçi boynuzu pekmezinde kızarmış ayvalı Dana Pöç, boza buzlaması ve kızılcık sosuyla sunulan Türk kahveli çikolata gibi tatlar...

Sicilyalı şef Giovanni Vaccaro’nun danışmanlığında hazırlanan enfes İtalyan tatlarını, Saray’ın birinci katında misafirlerine sunan Bellini... Saray’ın içinde yer alan, muhteşem Boğaz manzarasına karşı romantik bir atmosferde çiftleri ağırlayacak olan Bellini’nin İtalyan mutfağından ilham alan zarif tatları; balkabağı püreli yeşil elmalı kinoa salatalı Deniz Tarağı, patlıcanlı ve keçi peynirli kalp şeklinde ‘Ravioli’, narenciye marineli rezeneli Izgara Kalkan, porçini mantarlı Baharat Kıtırlı Kuzu Pirzola ve çikolata kremalı Antep fıstıklı kayısılı tatlı.

Otelin yenilenen mekânı Gazebo, Sevgililer Günü’nde romantik Beş Çayı deneyimi ile aşk dolu sohbetlere lezzet katıyor. Romantik temalı çay saatinde; Buharda Pişmiş Rulo Levrek, Minik Yengeç Kek, Dana Tartar, Ricotto Peyniri ile Cannelloni Ispanak, Ege Otlu Tartolet gibi soğuk ve sıcak kanepeler; Kalp Şeklinde Mor Aşk Baklavası, Sevgililer Günü temalı Ahududulu Makaronlar, kaymak ve çilek reçelinin eşlik ettiği Kalp Şeklinde Scone’lar, özel temalı kurabiyeler, Ebegümeci Çaylı Cheesecake, Misket Limonlu Pay gibi zarif tatlarla aşkın lezzetini hissettiriyor. Sevgililer Günü Beş Çayı, 10-17 Şubat 2025 tarihlerinde her gün saat 15.00-18.00 arası servis ediliyor.