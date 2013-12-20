Etiler'de çok eğlenceli "b'yer"

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Etiler Nispetiye Caddesi’nin en yeni mekanı "b'yer" konsepti ve eğlencesiyle İstanbul gece hayatına farklı bir renk katmaya hazırlanıyor.

İstanbul gece hayatının son 10 yılına kazandırdığı mekanlar ve kaliteli eğlence anlayışıyla iz bırakan BVS Grup ve son yılların en popüler gece kulüplerinin yaratıcısı ünlü iletişimci Özgür Aras ve menajer Stelyo Pipis ‘in ortak projesi “ b’yer ” Etiler’de ” 20 Aralık 2013 Cuma gecesi kapılarını açıyor.



” 20 Aralık 2013 Cuma gecesi’nden itibaren Etiler’de eğlencenin yeni adresi olacak “ b’yer ” geçmişten günümüze herkesin çok sevdiği yerli ve yabancı şarkılar ve bol sürprizli konseptiyle İstanbul gece hayatının nabzını tutacak.



Açılmadan konuşulmaya başlayan “ b’yer ” için uzun süredir gizli gizli hazırlık yapan Özgür Aras " Yine kendiz gibi bir mekan yaptık. Gerçekten “ b’yer ” de çok eğlenilecek ve çok sevilecek. Etiler’de böyle bir mekan yoktu. Şimdiden “ b’yer ” ismi herkesin hoşuna gidip , dillere dolandı” diyor.



Özgür Aras ve Stelyo Pipis Beyoğlun’da açtıkları gece klubüne de Chanta devam ederek Taksim ve Etiler ‘de eğlencenin nabzını tutacaklar.