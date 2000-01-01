Yılbaşını dışarıda kutlamayı tercih edenlerdenseniz, lüks sofraları, lezzetli yemekleri ve eğlenceli programlarıyla oteller gecenizi şölene dönüştürmek için sizi bekliyor.

Herkes için eğlence

Swissotel The Bosphorus, Istanbul bu yılbaşı da şehirdeki eğlencenin ve lezzetin en iyi adreslerinden biri. Café Swiss’te Copa Habana-Küba partisi, Chalet’de Alpler’de Bir Gece ve şehrin yeni popüler resto-bar’ı Gabbro’da Great Gatsby olmak üzere üç farklı program sunuluyor. Cafe Swiss’te, Latin müziğinin yanı sıra, herkesin sevdiği ve aşina olduğu, Türkçe ve yabancı müzik repertuarıyla büyük ilgi gören Cafe Cubano’nun sahne alacağı eğlenceli bir Copa Habana-Küba partisi var. Ayrıca, Cafe Swiss’in dillere destan açık büfesinde yılbaşına uygun, ihtişamlı lezzetler de sunulacak. Programın kişi başı fiyatı 750 lira. Yeni buluşma noktası Gabbro Resto-Bar’da ise, yılın bu en özel gecesi gerçek bir lezzet deneyimi yşatıyor. Yaratıcı ve yenilikçi tarzını yansıttığı bir yılbaşı tadım menüsü hazırlayan Gabbro’da deniz kestaneli Çin böreği eşliğinde Istakoz bisque ve karidesli Çin mantısı ve Ardıç salamura, kestaneli kızarmış hindi, Brüksel lahanası ve giblets sosu gibi alternatifler dikkat çekerken, gecenin bu şık ambiyansına, yeni yıl coşkusuna uygun müzikler eşlik edecek. Gabbro’da kişi başı eğlence fiyatı ise 750 lira. Alpler’in kalbinden taşınan 100 yıllık otantik dağ evi Chalet’de ise, yeni yılı dağdaymış gibi karşılamanın benzersiz heyecanıyla masalsı ve unutulmaz bir gece yaşanacak. Yılbaşına özel İsviçre Dağ Evi geleneksel lezzetlerinin yer alacağı bu farklı ve sımsıcak gecede eğlenceyi doruğa taşıyacak bir müzik performansı da yer alacak. Programın kişi başı fiyatı 585 lira.

Tel: (0212) 326 11 00







İster yerel lezzetler ister uzakdoğu

Şehrin en merkezi noktalarından Mecidiyeköy’de yer alan Fairmont Quasar Istanbul, şef Umut Karakuş’un yönetimindeki Aila’da ve yerel lezzetlerin yanı sıra uluslararası klasikler sunan Stations’taki keyifli yılbaşı kutlama seçenekleriyle, şimdiden yeni yıla farklı bir renk getiriyor. Anları anılara dönüştürmek’ sloganıyla misafirlerini eşsiz bir deneyime davet eden otel, 2017 yılını keyifle uğurlarken 2018’in ilk saatlerini unutulmaz kılacak programlarla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Türk mutfağının lezzet mirasını Le Cordon Bleu Le Grand diplomalı şef Umut Karakuş’un imzasıyla konuklarına sunan Aila, yeni yılı Türk lezzetleriyle ve muhteşem bir ambiyansla karşılamak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Misafirlerine yılbaşı gecesinde lezzet yolculuğu vadeden Aila, humustan Çerkes ezmesine, pastırma turşusundan Nazuktan’a en sevilen mezelerinden favori ara sıcaklara, kebap, et ve deniz ürünü seçenekleri sunan ana yemeklerden Türk tatlılarına uzanan özel bir menü ve canlı müzik eşliğinde gecenize muhteşem bir dokunuş yapıyor. Aila’da yılbaşı kutlamasının kadeh şampanya ve limitsiz yerli içecek dahil kişi başı fiyatı 685 lira. Otel, Stations restoranda ise, dünya mutfakları arasında bir yolculuk imkanı sunuyor. Kaz ciğer terin, istiridye gibi klasiklerle başlayan yılbaşı yemeği, Asya mutfaklarından suşiler, saşimiler, wok ve noodle’ların yanı sıra, hindi dolması, ızgara istasyonları, hamur işi istasyonları gibi bölümlerle Batı mutfağına doğru ilerliyor. Ekler, meyveli tartlar, pasta ve Verrrine bölümü ise, gecenin tatlı sonunu taçlandırıyor. Manuş-u Ala grubunun en güzel melodileri eşliğinde, küçük konuklara özel çocuk istasyonu ve eğlenceli aktiviteler ile Stations’ta harika bir aile yılbaşı yemeği, sizleri bekliyor. Dileyenler, yemekten sonra Ukiyo’daki partiye de katılabilir. Stations’ta yılbaşı yemeği, 1 kadeh şampanya ve limitsiz yerli içecek dahil kişi başı fiyatı 585 lira. Burada ayrıca sabah brunch’a katılmak isterseniz kişi başı fiyatı 195 lira.

Tel: (0212) 403 85 00







Selami Şahin gecesi

CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul yılbaşında müziğin dev ismi Selami Şahin’in eşsiz sahne performansı ve birbirinden özel lezzetlerle oluşturulan yılbaşı özel gala menüsü eşliğinde, 2018’e muhteşem bir başlangıç yapmak isteyenleri bekliyor. Otelde Selami Şahin’le yılbaşına girmek isterseniz bistrolarda sınırsız içki ve atıştırmalıklar için ödemeniz gereken miktar kişi başı 800 lira. Nefis bir yemekle Selami Şahin’i dinlemek isterseniz fiyat 2000 lira’ya çıkıyor. Executive Chef Eyüp Çevik’in hazırladığı özel lezzetleri kaçırmayın deriz.

Tel: (0212) 377 88 88







Zamanda yolculuk

Beyoğlu’nun geçmişten gelen tarihi dokusuna küçük bir dokunuşla yeni bir soluk getiren Mr. CAS Hotel, geçmişte, içinde yaşayanları ve davetleri ile ünlü, Beyoğlu’nun meşhur Güney Palas’ı; aslına sadık kalınarak yeniden düzenlendi ve palasın sakinlerinden Mr. CAS adı ile tarih kokan bir otele dönüştürdü. İstiklal Caddesi’nin tarihini yansıtan Güney Palas Apartmanı 33 farklı odayla hizmet veriyor. Otelde sizi Lokum İstanbul imzalı banyo ürünleri bekliyor. Eylül 2016’da hizmete açılan, personel kıyafetlerinden odalardaki tablolara kadar Yıldırım Mayruk imzası taşıyan, özenle dekore edilmiş Mr. CAS Hotels; aynı zamanda lounge barındaki etkinlikleri ile de Beyoğlu’nun ve Güney Palas’ın davetlerine adeta yeniden hayat veriyor. Mr. CAS Hotels, yeni yılı da çok özel konaklama paketleriyle karşılıyor. Mr. CAS’ın sanat aşkını yansıtan eşsiz bir mimari ve Beyoğlu’nun tarihi lokasyonu içinde 2018’e unutulmaz anlar yaşayarak girebilirsiniz. Otelin yeni yıl konaklama paketlerinde; üç gece konaklama, 1 şişe şarap, peynir tabağı, açık büfe kahvaltı, tatlı tabağı, odaya servis gibi seçenekler içerirken fiyatlar 200 euro ile 500 euro arasında değişiyor.

Tel: (0212) 293 00 07



