Nefis bir sergi gezdiniz, sanat dolu bir günün ardından yorgunluğunuzu atmak ve hafif atıştırmalıklar eşliğinde sanat sohbetlerinize devam etmek istiyorsunuz. Size hoş bir önerimiz var.

Pera Müzesi’nin giriş katında bulunan Pera Cafe kahveleri, atıştırmalıkları, salata ve makarna çeşitleri ve pastalarıyla keyifli molalarınıza eşlik ediyor. Pera Müzesi’nin yerine 1893 yılında inşa edilen ve 70’li yıllara kadar hizmet veren Hotel Bristol’ün, geçmişine ve 1900’lerdeki Pera’ya gönderme yapan Pera Cafe’si, cuma günleri 18.00-22.00 saatleri arasında yüzde 20 indirim yapıyor. Müze cuma günleri hem ücretsiz hem de saat 22.00’ye kadar açık.

Tel: (0212) 334 09 00







Biri tatlı mı dedi?

Beş çayını İtalyan tatlılarıyla geçirmeye ne dersiniz? İtalyan restoranı La Mia Luce, Napoleone’dan panna cotta’ya, tiramisudan mocha pie’a uzanan bir yelpazede leziz saatler vadediyor. Hafif tatlılardan vazgeçemiyorsanız savoiardi bisküvisi, mascarpone peyniri ve espresso ile hazırlanan tiramisu hoş bir seçenek. İtalyanca ‘pişmiş krema’ anlamına gelen panna cotta çok az şekerle hazırlanıyor. Milföy, pasta kreması ve karamel sos ile hazırlanan Napoleone ise, La Mia Luce’nin özel lezzetlerinden.

Tel: (0216) 464 17 78