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İki sohbet arası

İki sohbet arası

Nişantaşı’nın yeme-içme hayatına merhaba diyen Sawa Coffee&More, Fırın Sokak’ta kısa sürede müdavimlerini oluşturdu.

Mekanın yaratıcıları Güneş Güneşülke ve Burçak Şener. Menüsünde Aydan Üstkanat ve Natali Yarcan’ın imzası olan Sawa Coffee&More’un geniş bir kahve ve çay menüsü var. Cortado, chai tea latte ve ice chai latte mutlaka denenmeli. Sakızlı lor peynirli kurabiye, kakaolu fındıklı kek ve biberiyeli muffin Aydan Üstkanat’ın hazırladığı tatlar arasında. Patatesli jambonlu kiş, brownie, elmalı tart, double chocolate ve yulaflı üzümlü vegan cookie ise Natali Yarcan’ın tarifleriyle sunuluyor.
Tel: (0535) 618 86 86

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