Sadece kayak tutkunlarının değil, ‘Kış tatilinde kar manzarası görmek isterim’ diyenlerin de favorilerinden olan Kaltalkaya, özellikle yılın bu zamanı şehrin stresinden uzaklaşmak için en doğru adres olabilir.

Stres yok, acele yok, doğa var; keyif çok! Şömine ateşi, güzel bir müzik, dünyayı kocaman beyaz bir battaniye gibi saran kar manzarası ve tüm bunlara eşlik eden sevdikleriniz… Kendinizi en basit ifadesiyle harika hissetmek için doğanın kucağında olmaktan daha güzel bir şey olabilir mi? İstanbul’a yakınlığı ve kolay ulaşılabilir oluşu nedeniyle kayak tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olan Kartalkaya, konaklamak için de pek çok alternatif sunuyor. İşte bunlardan biri de Bolu’daki Köroğlu Dağları’nın üzerinde bulunan ve kayak pistine doğrudan erişim sağlayan Kartal Otel. 1978 yılından bu yana bir Kartalkaya klasiği olarak kayak tutkunlarını ağırlayan otel, İstanbul’a üç, Ankara’ya iki saat uzaklıkta. Ahşap ağırlıklı dekorasyonu ve muhteşem dağ manzarasıyla dağ atmosferini en iyi şekilde yansıtıyor. Tepe Cafe, kayak arasında bir mola verip manzarayı izlemek için mükemmel bir seçim. Cafe Kartal, kayak pistlerinin tam birleşme noktasında hizmet veriyor. Chalet Kartal ise otellerden bağımsız konumu, şöminesi ve kendi mutfağıyla gerçek bir dağ deneyimi vadediyor. Spa merkezindeki jakuzi, kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası ve masaj odaları kayak sonrası yorgunluğunuzu atmanıza yardımcı olabilir. Toplam uzunluğu 20 km’yi bulan pistler ise kayak tutkunlarını memnun edecek nitelikte. Kışın son ayını iyi değerlendirin.





