Kentin yeni yaşam çizgisi: Kent Etiler

İSTANBUL’UN YÜKSELEN DEĞERİ: KENT ETİLER

Kent Etiler, sunduğu modern yaşamın yanı sıra zengin sosyal donatıları, devasa yeşil alanıyla da öne çıkıyor, Etiler gibi seçkin bir semtte kent yaşamını daha da zenginleştirecek yeni deneyimler sunmaya hazırlanıyor.

Projenin merkezinde yer alan park ve bahçe alanlarını çevreleyen az katlı konutlar; yenilikçi mimari stilleri, geniş cam yüzeyleri, teras bahçeleri ve villa yaşamını canlandıran tasarım konseptleriyle sakinlerini İstanbul’un kalbinde kentin karmaşasından çekip alıyor.



Alışveriş ve eğlence adreslerinin yanı sıra, farklı yeme içme alanlarıyla öne çıkan KENT Etiler Cadde, projenin kente açılan kapısı olarak vaziyet planında yerini alıyor. KENT Etiler’in yaratıcı, dinamik ve yenilikçi iç dünyasını temsil eden sosyal kulüpler, wellness klinikleri ve günümüz ihtiyaçlarına göre şekillenen ofis üniteleri ise şehre büyüleyici bir yaşam alanı kazandırıyor.

Şehre ve mahalleye değer katacak bir Kent Parkı ile çeşitli ticaret alanlarının ve sosyal donatıların buluştuğu bir meydan etrafında konumlanan Mesa Rezidans ise ayrıcalıklı hizmet yelpazesiyle öne çıkıyor. Bir evin çok ötesinde, size aynı zamanda alternatif bir “yaşam tarzı” sunan alanda, şehir hayatının dinamizmi kişiye özel hizmetlerle birleşiyor. Prestijli kulüplerde indirimli üyelik avantajları, kişisel ihtiyaçlarınıza anında yanıt vererek hayatınızı kolaylaştıran concierge hizmetleri, sanat ve kültürle iç içe bir yaşam sunan, özenle seçilmiş sanat eserlerinin ve süreli sergilerin yer aldığı ortak alanlar, Mesa Rezidans’ta sizi bekleyen ayrıcalıklardan sadece birkaçı.



ŞEHRİN YENİ PRESTİJ MERKEZİ

İstanbul’un en değerli lokasyonlarından Etiler’de yerini alan KENT Etiler, şehrin yeni yaşam alanı olmaya hazırlanıyor. Levent ve Maslak iş merkezlerine, İstanbul’un en seçkin alışveriş merkezlerine, Boğaz’a ve köprülere kolay erişim imkanı veren bu proje; şehrin tüm çekim noktalarının merkezinde yer alıyor. KENT Etiler, aynı zamanda İstanbul’un doğasına, denizine, ormanlarına ve rekreasyon alanlarına yakınlığıyla da şehrin dinamizmi ile konforunu bir arada yaşamak isteyenler için vazgeçilmez bir seçenek sunuyor.

YAŞAM İLE KESİŞEN HER ÇİZGİ BU KENT’TE

Bu özel projede; zengin deneyimlerin öne çıktığı, yaratıcılığınızı besleyecek, modern dünyanın tüm gereksinimlerine uygun bir yaşam tarzı sunuluyor. KENT Etiler’de, dilediğinizde sizi şehrin yoğunluğundan uzaklaştırarak her anınızı özel bir deneyime dönüştürecek tüm unsurlar bir arada. Şehir hayatının dinamizmi ile huzuru bir arada sunan KENT Etiler; kendini özel ve değerli hissetmek isteyenler için titizlikle tasarlandı. Etiler’in köklü kimliğinden ilham alan KENT ETİLER, gerçek bir topluluk ruhu ve seçkin bir mahalle kültürü etrafında şekillenirken, sizi ve sevdiklerinizi ayrıcalıklı bir yaşam tarzıyla buluşturuyor. KENT Etiler, farklı beğenilere ve ihtiyaçlara hitap edecek şekilde tasarlanmış birçok sosyal imkanı bir arada sunuyor. Bir tarafta şehrin en seçkin özel eğitim tesislerinden biri yükselirken, KENT Etiler Kulüp ise proje sakinlerinin aileleriyle bir araya gelip sosyalleşebileceği ve tazelenerek güne başlayabileceği sosyal donatıları, fitness alanları, açık ve kapalı yüzme havuzları ile KENT Etiler’e değer katıyor.

Öte yandan, profesyonellerin kent yaşamındaki her ihtiyacına cevap verecek ofis alanları ve KENT Etiler bünyesinde kurulacak Business Club, şehrin vazgeçilmez çözüm noktaları haline geliyor. KENT Etiler’in mahalleye açılan yüzü olan KENT Etiler Cadde ise zengin mutfak yelpazesine sahip restoranları, trendleri kapınıza kadar getiren moda ve tasarım mağazaları ve hareketli kültürel takvimiyle şehre damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Kent Etiler’in ayrıcalıklı dünyasına davetlisiniz.

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