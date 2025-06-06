Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacaklar için kahvaltı mekanları

İstanbul, kahvaltı konusunda zengin seçeneklere sahip. Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek olmanız, şehri farklı bir gözle deneyimlemek ve lezzetli kahvaltılarla güne başlamak için harika bir fırsat.

Gündüzü dışarıda değerlendirmek isteyenler için Anadolu yakasında Erenköy, Caddebostan, Suadiye, Bostancı, Üsküdar; Avrupa yakasında ise Nişantaşı, Karaköy, Galata, Firuzağa ve Etiler'den öneriler verdim... Afiyet olsun ve iyi bayramlar!

ETHEM EFENDİ KAHVALTI- ERENKÖY

Erenköy'ün uğrak noktası Ethem Efendi Kahvaltı, tarihi bir köşkün içeresinde yer alıyor. Serpme kahvaltısı, organik bazlı olarak hazırlanıyor. Bazlama, el yapımı yöresel reçeller, peynirli patlıcan ve gözleme çeşitleri dahil olmak üzere farklı tarzda kahvaltılıklar içeriyor.

ARTOIS CADDE

Caddebostan'da bulunan Artois Cadde; Türk, Avrupa ve Amerikan mutfaklarından ilham alıyor. Sofraya geleneksel dokunuşlarla modern lezzetleri bir araya getiren seçenekler arasında, Artois usulü bazlama ve sıcacık pişiler eşliğinde sunulan, anne kahvaltısı tabağı yer alıyor.

DOKUZ ONDOKUZ - SUADİYE

1962 yılında 'Nezih Gıda' adıyla başlayan mekan, yıllar içinde 'The İstanbul Butcher' ve 'Nezih Gurme' gibi isimleri de taşıyarak, bugün Dokuz Ondokuz olarak kapılarını açıyor. Mekanın kendi üretimindeki şarküteri ürünleri ve özenle seçilmiş peynirler yer alıyor.

BAKIROĞLU GURME- BOSTANCI

Bakıroğlu Gurme, sunduğu binbir çeşit şarküteri ürününün yanı sıra, iddialı kahvaltı servisiyle de dikkat çekiyor. Haftanın yedi günü, sabah 08:00'den akşam 19:00'a kadar kesintisiz kahvaltı keyfi sunan mekan, misafirlerine geniş bir menüden dilediklerini seçme imkanı tanıyor.

KUYMAK ADAM - ÜSKÜDAR

Kuymak Adam, sadece kuymağıyla değil, aynı zamanda sunduğu serpme kahvaltılarıyla da Üsküdar'da adından sıkça söz ettiren bir mekan. Burası, kahvaltıda Karadeniz'in lezzeti kuymak yemek isteyenler için doğru bir seçenek.

GRANDMA BAKERY CAFE - NİŞANTAŞI

Nişantaşı dışında Galataport, Suadiye ve İzmir'de de mekanları bulunan Grandma Bakery Cafe, kahvaltıda pastane ürünleri arayanların tercih edebileceği bir kafe. Kurabiyeler, kruvasanlar ve sandviçlerin yanı sıra bowl'lar ve salatalar gibi sağlıklı lezzetler de bulabilirsiniz.

MUMS CAFE - KARAKÖY

Burada, klasik Türk kahvaltısının lezzetleri, ev yapımı ürünlerle modern tatlarla buluşuyor. Menüde, kendi mutfaklarında özenle hazırlanan ev yapımı granola gibi sağlıklı seçeneklerden, tatlı severlerin vazgeçilmezi pancake ve kruvasanlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

PRIVATO- GALATA

Privato Cafe, misafirlerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Mekanın dekorasyonunda, tam 100 yıllık saatler, eski radyolar ve birbirinden özel antika objeler başrolde. Organik yaşamı destekleyen mekanda her ürün özenle seçilmiş üreticilerden getirtiliyor. Reçeller de kendileri tarafından şekersiz olarak üretiliyor.

HODAN -FİRUZAĞA

Hodan'ın brunch menüsü; çeşitli pideler, taze kahvaltılıklar ve mevsim meyvelerini içeriyor. Menüde dokuz farklı peynir çeşidi bulunmakta. Ayrıca, taze süt loru, incir ve karakovan balıyla hazırlanan bir sunum da mevcut. Mekan, ayrıca pazar günleri için özel tatlı seçenekleri sunmakta...

COOKSHOP ARKA BAHÇE - ETİLER

Etiler'de konumlanan ve bir villa içerisinde yer alan restoran, özellikle arka bahçesiyle dikkat çekiyor. Buradaki atmosfer, ziyaretçilere sıcak ve davetkâr bir ortam sunuyor. Çocuklu aileler ve evcil hayvan sahipleri için uygun olan mekan, villanın ön ve yan kısımlarında da açık alanlara sahip.