NaN Şişhane

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Beyoğlu’nun tarihi semti Şişhane’de, yakın zaman önce açılan NaN Şişhane, seçkin bir ortamda iyi müzik, iyi yemek anlayışı ile lezzet ve keyif sunan yepyeni bir mekan

Şişhane’nin en hareketli noktasında, şehrin karmaşasından kaçmak isteyenlere, Türk ve dünya mutfağının özgün lezzetlerini sıcak bir atmosfer eşliğinde sunan NaN Şişhane’nin öncelikli hedefi misafirlerin rahatlığı. İster koltuklarda tüm gün yayılarak vakit geçirebiliyor isterseniz akşamları birbirinden eğlenceli partilere katılabiliyorsunuz. NaN Şişhane’nin en iddialı bölümü mutfağı. Akşam üstü iş çıkışı bar üstü atıştırmalıklardan, Türk ve dünya mutfağının özgün lezzetlerini NaN’ın farklı sunumlarıyla tadabilirsiniz. NaN’ın çift cepheli konumu ise şehrin göbeğinde farklı bir alternatif sunuyor. NaN kurumsal ve özel organizasyonlar için kurguladığı özel bölümü ile haftanın 7 günü açık.