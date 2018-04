Nikol Basoğlu

Günün her saati için…

Galata’nın popüler lokasyonu Serdar-ı Ekrem Caddesi’nin yepyeni bir konuğu var; konsept dükkan ve mutfak Nikol Basoğlu. Mekan ismini sahibesi Nikol Hanım’dan alıyor. Burası için aile işletmesi demek yanlış olmaz. Mekanın tasarımından içerideki ürünlere kadar her şeyle Nikol Hanım ve ailesi ilgileniyor. Mekanın dekorasyonu oldukça dikkat çekici. Modern eşyalarla düzenlenen mekandaki vintage esintiler sıcacık bir hava vermiş ortama. Farklı konseptleri tek bir çatı altında toplayan Nikol’de gördüğünüz masa, sandalye takımı ve masaların üzerindeki dekorlar satılık. Özellikle girişteki Aarnio Eero Bubble Chair pek çok dekorasyon tutkununun vurulacağı cinsten. Burada ayrıca kolye, yüzük gibi ürünler de bulabilirsiniz. Takılar Janset Bilgin Design ve Der Liebling imzasını taşıyor. Sanatçı Nuri İyem’in kızı Müjde İyem’in mum tasarımları, Saliha Kartal’ın baykuş objeleri, Ebru Uygun’un not defterleri ve Nikol Basoğlu’nun annesi Talih Hanım tarafından hazırlanan kişiye özel çiçek aranjmanları içeride en çok dikkatimizi çekenlerden. Ayrıca Les Benjamins marka tişörtleri de burada bulabilirsiniz. Kafanızı alışverişten kaldırıp lezzetli yiyeceklerin bulunduğu kafe bölümüne çevirmeyi başarabilirseniz burada da oldukça keyifli vakit geçireceğiniz kesin! Avokado ve acılı bruschetta, sucuklu kaşarlı lavaş, Asya usulü tavuk dürüm, şef Kasım Çiçekçi’den günün spesiyalleri ve geniş bir kahvaltı mönüsü… Nikol’ün çikolata mönüsünde ise fıstıklı çikolatadan çikolata kaplı lokuma, çikolatalı pastalardan ev yapımı organik tatlı-tuzlu kurabiyeye kadar birçok lezzet yer alıyor. Günün her saati rahatlıkla vakit geçirebileceğiniz Nikol’de aradığınızdan fazlasını bulabilirsiniz! Ayrıca 19 Ekim tarihine kadar Ebru Uygun’un ‘Ebru’lu Eserleri’ isimli sergisini mekanda izleyebilirsiniz. Yemek fiyatları 11-26 lira arasında değişiyor. Takılar 80-400 lira, mumlar 35-50 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.



Adres: Serdar-ı Ekrem Cad. No:9 Galata-İstanbul

Tel: (0212) 251 51 58