Nuh'un gemisinde yılbaşı

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Kıbrıs'ta unutulmaz bir yılbaşı...

Kıbrıs’taki tatil durağı Nuh’un Gemisi Otel, göz alıcı dekorasyonu, Ebru Gündeş ve Volkan Konak eşliğinde müzik dolu yılbaşı programı ile yeni yıla keyifli girmenizi sağlayacak adreslerden. ‘Yeni yıla nasıl girersen tüm yıl öyle geçer’ mitinden yola çıkarak hafızalardan silinmeyecek bir yılbaşı gecesi planlıyorsanız, Nuh’un Gemisi’nin müzik, eğlence ve tatil dolu programına göz atmanızı öneririz. 28 Aralık gecesi Volkan Konak’ın, 31 Aralık gecesi ise Ebru Gündeş’in dillerden düşmeyen şarkılarıyla keyiflenebilirsiniz.