Geçen yıl kapılarını açan Deli Meyhane, leziz mutfağıyla adından söz ettirirken, eski usul meyhane kültürünü yeni nesil eğlence konseptiyle buluşturuyor. Deli Meyhane’nin sahibi Gökhan Dönmez; samimi ortamı, özel lezzetleri ve eğlencesinin Deli Meyhane’yi farklı kıldığını söylüyor.

Neden meyhane açmaya karar verdiniz?

Deli Meyhane aslında uzun zamandır var. Akşamları keyifli bir meyhaneye dönüşmesi ise geçen yıl aralık ayında başladı. Bir yıl içinde çok güzel bir yol kat ettiğimiz için çok mutluyuz. Meyhane kültürü Türkiye’nin eğlence sektöründe ciddi bir yere sahip. Özellikle son yıllarda artan modern meyhane konseptiyle bu anlayış daha da yaygınlaştı. İnsanlar gruplar halinde bir araya gelip uzun uzun sohbet etmeyi seviyor. Bunu da samimi bir ortamda yapmak istiyor. Bu yüzden yaratılan sıcak ortamlar, çalınan 90’lar Türkçe pop ve canlı müzikle birlikte birbirini tamamlıyor. Hem gelenler böyle bir ortamda keyifli vakit geçiriyor hem çok eğleniyorlar. Kabataş Setüstü Boğaz manzarasıyla, Deli Meyhane küçük ve samimi haliyle de buna çok uygundu.



Modern meyhane konsepti son yıllarda oldukça popüler. Bunun nedeni sizce ne?

Evet, son yılların giderek yaygınlaşan trendi, modern meyhane. Samimiyet duygusunun müzikle birleştirici gücü insanlara keyif veriyor ve rahatlatıyor. Bu yüzden her kesimin favorisi.



Meyhane geleneği kültürümüzün bir parçası. Bu gelenek daha devam eder mi sizce?

Evet, trendler sürekli değişiyor, tıpkı moda gibi. Ancak meyhane kültürü bu ülkenin en köklü geleneklerinden. Şu anda da çok popüler. Ben bunun uzunca bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum.







Konsept ve dekorasyonu neye göre belirlediniz?

Meyhane kültüründe samimi ve sıcak ortam çok önemli. Önceliğimiz de bu oldu ve ona göre tamamladık. Fazla modernize edilmemiş klasik mezelerle de lokal ve şık bir mekan yaratmak istedik. Aldığımız yorumlar bunu başardığımızı gösteriyor.



Deli Meyhane gündüz, akşam ve pazar rakısı gibi geleneklerin adresi olacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Deli’de öğlen zeytinyağlılar ve deniz ürünleri mevcut. Biz zaten üç yıldır bu şekilde hizmet veriyoruz. Şimdi akşamları meyhane konseptine döndük. Şimdilik çarşamba ve cuma günleri çok sevilen 90’lar Türkçe pop var. Perşembe ise taverna müziği. Bu sezon cumartesi akşamları başarılı ve genç solistlerden Ferid Merd var. Canlı performansıyla büyük ilgi görüyor. Gelen konuklar, hep birlikte çok eğleniyor.



Sizce Deli’yi farklı kılan ne?

Rahat ve samimi olmasının yanı sıra dekorasyonu, yemekleri ve tabii ki müzik. Hepsi özenle bir araya gelince Deli’yi farklı kılıyor.



Menüdeki özel lezzetlerden de bahseder misiniz?

Fellah köfte, Hatay usulü kısır, tekmil fava, kavunlu Girit ezmesi, baharatlı kasap sucuklu humus, topik, lakerda, zencefil soslu levrek marin ve meyhane cacığı, ara sıcaklarda Arnavut ciğeri, paçanga böreği ve pastırmalı humus var. Ana yemeklerde ise çoban kavurma, kuzu pirzola, ızgara köfte servis ediliyor. Tatlılarda sıcak tahin helvası, sakızlı muhallebi ve Hatay usulü kireçte kabak tatlısı çok seviliyor.





