Pera’da bir ‘Duble’!

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Duble Meze Bar, modern bir meyhane konseptiyle karşınızda!

Tarihi Pera’da, Palazzo Donizetti Hotel’in muhteşem manzaralı terasında yerini alan Duble Meze Bar, şehrin merkezinde sunduğu özgün, huzurlu ve keyifli atmosferini, Emre Çapa ve Arto Ankaralıyan’ın modernleştirdiği meze yorumlarıyla birleştirerek unutulmaz bir lezzet deneyimi vadediyor.



Duble mutfağından çıkan menüde, Türk mutfağının geleneksel tatları mekana özel dokunuşlarla hayat bularak ilginç olduğu kadar cezbedici lezzetler sunuluyor. Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar mutfağından esinlenilen meze tabaklarında yerini alan lezzetler, her daim sezona ve tazeliğe göre yeniliyor. Duble mezelerinde kullanılan lokal ürünler, modern çağın getirdiği en son teknikler ile pişirilerek sunuluyor.



