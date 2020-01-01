Yılın en coşkulu gecesini karşılamaya hazır mısınız? 31 Aralık gecesini dışarıda geçirmek istiyorsanız, özel olarak hazırlanan ve şık bir ambiyansa eşlik eden menüler eşliğinde otellerin keyifli alternatiflerine göz atmadan karar vermeyin.

FARKLI ALTERNATİFLER

Renaissance Polat Istanbul Hotel, yılbaşı gecesi tüm misafirlerinin zevklerine hitap ederek, farklı eğlence alternatifleriyle unutulmaz bir yılbaşı gecesi vadediyor. Daphne Restaurant&Grill, Marmara Balık Lokantası ve Bar Noblesse’de canlı performanslar eşliğinde eğlenceli yılbaşı programları, şölene dönüştürülmüş yeni yıl büfeleri ve 2020 sürprizleri sizi bekliyor. Yeni yılın ilk gününü Renaissance Polat Istanbul Hotel’de geçirmek istiyorsanız, Özel Yılbaşı Konaklama Paketi’nden yararlanabilir, 2020’nin ilk sabahına Yeni Yıl Brunch’ı ile ‘merhaba’ diyebilirsiniz.

Tel: (0212) 414 18 00







LÜKS VE İHTİŞAM

Titanic Hotels’in İstanbul ve Antalya’daki otelleri her yıl olduğu gibi bu yıl da sürprizlerle dolu bir yılbaşı programı hazırladı. Titanic Mardan Palace, yeni yılı görkemli bir sarayın gerçek lüks ve ihtişamıyla karşılıyor. Dilek Taş Jazz Trio eşliğinde Lobby’de yılbaşı kokteylinizi alarak başlayacağınız gecede Topkapı Orchestra eşliğinde yılbaşı gala yemeği, sonrasında Moulin Rouge ile Monkey Club’da eğlenceli saatler sizleri bekliyor.

Tel: (0242) 319 41 00







BOĞAZ’A KARŞI

Conrad Istanbul Bosphorus, yeni yılı Boğaz’ın panoramik manzarasına karşı, canlı müzik eşliğinde ve konuklarına adeta ziyafet şöleni yaşatacağı yılbaşı menüleriyle karşılamaya hazırlanıyor. İhtişamlı atmosferinde bu yıl iki farklı mekanda iki ayrı programla misafirlerini ağırlayacak olan Conrad Istanbul Bosphorus’un Dünya mutfağına özgü lezzetleriyle ünlü mekanı Manzara Restaurant ve 270 derece benzersiz İstanbul manzarası sunan mekanı Summit Bar&Terrace, büyülü bir yılbaşı gecesi geçirmeniz için seçkin alternatifler sunuyor.

Tel: (0212) 310 25 25







DAĞ EVİNDE YILBAŞI

Swissotel The Bosphorus, İstanbul yeni yıl coşkusunu baş aşçı Ali Ronay ve ekibinin hazırladığı menülerle karşılayacak. İsviçre Alplerinden getirilen 120 yıllık dağ evi Chalet’de 21 Aralık’ta özel cooking workshop düzenlenecek. 24 Aralık’ta gerçekleşecek Noel Arifesi menüsünde, Chalet’nin klasikleşmiş peynir fondüsü, kızarmış hindi, çikolatalı fondü ve Noel kurabiyeleri sizi bekliyor. 31 Aralık yeni yıl akşamını Chalet’de geçirmek isteyenleri ise fırında hindi, tatlı patates, Züricher Art, kızgın yağ içinde masanızda hazırlanan küp şeklinde doğranmış dana etleri, meşhur Genova keki ve yeni yıl kurabiyelerinden oluşan bir menü yer alacak.

Tel: (0212) 326 11 00