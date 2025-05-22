Kendini afişte göremeyen Sihirli Annem’in Firuze’si Süeda Çil’den sert gönderme
Sihirli Annem, film olarak çok yakında beyaz perdede izleyicisiyle buluşacak. hem dizide hem filmde Firuze karakterine hayat veren Süeda Çil, filmin afişinde kendini göremeyince sitem dolu bir paylaşımda bulundu.
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İlk bölümü 2003'te Kanal D'de ekrana gelen bir dönemin efsane dizisi 'Sihirli Annem' 22 yıl sonra film olarak vizyona giriyor.
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Ancak yıllarca dizide yer alan Firuze karakterine hayat veren Süeda Çil’in film afişinde olmaması, tartışmaların fitilini ateşledi.
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“Boşuna bakmayın, Firuze yok afişte. Çektiğim sahnelere de belki yer kalmamıştır filmde.” ifadelerini kullanan oyuncu, söz konusu afişin altına film hesabını da etiketleyerek “Kırgınım” notunu düşmeyi ihmal etmedi.
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İlk paylaşımının ardından başka bir afişte kendisini fark eden Çil, bu kez “Pardon, burada varmışım.” diyerek yeni bir açıklamada bulundu. Ancak ilk tepkisinin sosyal medyada büyük yankı uyandırması dikkatlerden kaçmadı.