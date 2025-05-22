Kendini afişte göremeyen Sihirli Annem’in Firuze’si Süeda Çil’den sert gönderme

Sihirli Annem, film olarak çok yakında beyaz perdede izleyicisiyle buluşacak. hem dizide hem filmde Firuze karakterine hayat veren Süeda Çil, filmin afişinde kendini göremeyince sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kendini afişte göremeyen Sihirli Annem’in Firuze’si Süeda Çil’den sert gönderme - Resim : 1

İlk bölümü 2003'te Kanal D'de ekrana gelen bir dönemin efsane dizisi 'Sihirli Annem' 22 yıl sonra film olarak vizyona giriyor. 

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Kendini afişte göremeyen Sihirli Annem’in Firuze’si Süeda Çil’den sert gönderme - Resim : 2

Ancak yıllarca dizide yer alan Firuze karakterine hayat veren Süeda Çil’in film afişinde olmaması, tartışmaların fitilini ateşledi. 

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Kendini afişte göremeyen Sihirli Annem’in Firuze’si Süeda Çil’den sert gönderme - Resim : 3

“Boşuna bakmayın, Firuze yok afişte. Çektiğim sahnelere de belki yer kalmamıştır filmde.” ifadelerini kullanan oyuncu, söz konusu afişin altına film hesabını da etiketleyerek “Kırgınım” notunu düşmeyi ihmal etmedi.

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Kendini afişte göremeyen Sihirli Annem’in Firuze’si Süeda Çil’den sert gönderme - Resim : 4

İlk paylaşımının ardından başka bir afişte kendisini fark eden Çil, bu kez “Pardon, burada varmışım.” diyerek yeni bir açıklamada bulundu. Ancak ilk tepkisinin sosyal medyada büyük yankı uyandırması dikkatlerden kaçmadı.  