Ayşenur Balcı, İşte Benim Stilim'e geri döndü! Estetikli hali dikkat çekti

Televizyon ekranlarının en çok konuşulan moda yarışmalarından İşte Benim Stilim, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Tarzlarıyla dikkat çeken yarışmacılar, jüri karşısında en şık ve özgün kombinlerini sergilemek için podyuma çıkmaya başladı. Moda tutkunlarının yakından takip ettiği program, bu sezon da iddialı isimleri ve renkli sahneleriyle gündem yaratacağa benziyor.

Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan yarışmanın jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.

AYŞENUR BALCI DAHİL OLDU

Katılımcıların tarzlarını sergileyerek jüri üyelerinden puan aldığı yarışmaya eski isimlerden Ayşenur Balcı dahil oldu.

Balcı'nın gelişini herkesi heyecanlandırdı.

YORUM YAĞDI

İlk sezona damga vuran Ayşenur Balcı'nın yıllar içindeki değişimiyse sosyal medyada gündem oldu.