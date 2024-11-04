Tarihi Sumahan’da şimdi Vakko zamanı

Sumahan, tarihi 19. yüzyıla dayanan Osmanlı Damıtımevi’nde konumlanan ve architecture + associés’ın Kurucu Ortağı Mimar Pierre Beucler tarafından tasarlanan bir otel olarak, şimdi Vakko Hotel and Residence Sumahan Bosphorus ismiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Sumahan Bosphorus, Vakko’nun Nişantaşı’nda sahibi olduğu otelden sonra otelcilik alanında ikinci durağı.

Otelde Vakko imzalı üç lezzet alternatifi bulunuyor, İtalyan mutfağı sunan Vakko Le Specialita, Paris ve İstanbul’un kesişimi Caviar Kaspia ve çay saati klasiği Vakko L’Atelier Patisserie.

Sumahan’da üç farklı tipte 12 oda yer alıyor. 30, 55 metrekarelik iki seçeneğin yanında bir de iki katlı 60 metrekarelik odalar hazırlanmış.