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Tatlı bir aşk

Tatlı bir aşk

“Tatlısız yaşayamam” diyenlerden misiniz? Öyleyse, size damağınızı şenlendirecek önerilerimiz var.

Kitchenette
Çikola sevenler için dünyanın belki de en güzel tadı. Çikolatalı suflenizi nasıl alırsınız? Krema ve pudra şekeriyle mi yoksa dondurmayla mı?
Taksim Tel: (0212) 292 68 62


Cafe Wien
Viyana’nın meşhur çikolatalı keki sachertorte’nin tadını daha da etkinleştirmek için Wiener Melange, Mozart ve Einspanner gibi kahvelerle deneyin.
Tel: (0212) 233 78 60


Le Pain Quotidien
Klasik tiramisuya yeni yorum! Kakaolu bisküvi ile hazırlanan ve üzerindeki çilekle lezzet şöleni yaşatan bu tiramisu, hafif kremasıyla tatlı ihtiyacını en güzel şekilde karşılıyor.
Kanyon tel: (0212) 353 06 77

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