Kokoreç, balık, köfte, tantuni ve ciğer gibi sokak lezzetleriyle bu kez fazlasıyla şık ve leziz bir buluşmamız var. Alışılagelmiş sokak lezzetleri algısını şık bir forma dönüştürürken; leziz bir deneyimle de büyülenmeye hazır olun...

En samimi buluşmaların adresi BigChefs, özenle seçtiği en gözde sokak lezzetlerini kendine has yorumuyla lezzet tutkunlarının beğenisine sunuyor. ‘Gururla Bizden’ adlı özgün lezzetleri sunulduğu yeni BigChefs menüsü hem tasarım hem de lezzetiyle dikkatleri üzerine çekiyor.



Buharda pişmiş yumuşacık bun ekmeği arasına eklenerek servis edilen lezzetler aynı zamanda mevsimin tazeliğini ve sonsuz neşesini de soflaralara getiriyor. Bu sayede tanıdık lezzetleri farklı bir yorumla yeniden tatma şansı yakalıyoruz. Sokağın kendine has ruhunu yeniden tasarlayarak karşımıza çıkaran ‘Gururla Bizden’ ile lezzet ve şıklığa aynı anda tanık oluyoruz.







Domatesli roka salatası eşliğinde köfte bun, domatesli biberli ve cheddar peyniri aromasıyla kokoreç bun, uskumru ve domatesli roka salatasıyla balık bun, tazen nane eşliğinde tantuni bun ve sumaklı soğan ile Arnavut ciğeri gibi lezzetler yeni bir yorumla yeniden favorilerimiz arasına adını yazdırıyor.



Sizin favoriniz hangisi? Bun ekmeği ile farklı bir dokunuş yaşayan sokak lezzetleri yeniden deneyimlemeye değer. ‘Mevsim değişir, soframız yenilenir’ parolasıyla her mevsimi menüsüne yansıtan BigChefs, unutulmaz tatları yeniden hatırlamanız ve farklı bir yorumu deneyimlemeniz için sizi bekliyor. Mevsimin neşesini ve lezzetini kaçırmayın!