Zouk Balık

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Balık yeme kültürüne yepyeni bir soluk ve kolaylık getiren Zouk Balık, lezzetli balık ve zeytinyağlı çeşitleriyle Trump Cadde’de

Açıldığı günden bu yana sosyal hayatın yeni buluşma noktası olan Trump Cadde, en gözde restoran ve markaları İstanbullularla buluşturuyor. Trump Cadde’de açılan Zouk Balık, balıkseverlerin uğrak yeri olmaya başladı bile. Ali Poyrazoğlu, Filiz Akın, Sema Çelebi gibi isimler Zouk Balık’a sık sık uğrayan ünlüler arasında. İsmini Ermenice “balık” anlamına gelen tzug’tan alan Zouk Balık, yepyeni bir konseptle alışveriş ve eğlencenin İstanbul’daki yeni adresi Trump Cadde’de balıkseverleri ağırlıyor. Balık yeme kültürüne yeni bir soluk getiren Zouk’ta Norveç somonundan çipuraya, fish & chipsten balık ekmeğe tüm balıklar fileto servis ediliyor. Zouk’ta istediğiniz balığı kılçık ayıklama derdi olmadan, üstelik uygun fiyatlara yemek mümkün. Zouk’un birbirinden leziz tatlardan oluşan zengin mönüsünde daha önce hiçbir yerde rastlamadığınız Zouk’a özel balık çorbası, soğuk ve sıcak başlangıçlar, zeytinyağlılar, salatalar, fileto ızgara balıklar, haftanın spesiyalleri ve özel tatlı çeşitleri bulunuyor. Balık ürünleri dışında “Buharda Pişmiş Ege Otları”, “Fırında Feta Peyniri”, “Zeytinyağlı Rezene”, “Topik”, “Zouk Salata” ve “Sebze & Patates Yahnisi” öne çıkan lezzetler arasında.