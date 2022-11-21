Mekanik (The Mechanic) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin künyesi

Simon West'in yönettiği, başrollerini Jason Statham ve Ben Foster'ın paylaştığı 2011 yapımı Amerikan aksiyon gerilim filmi Mekanik, Kanal D ekranlarında bugün tekrar izleyici ile buluşuyor. Senaryosu Lewis John Carlino ve Richard Wenk tarafından yazılan film, 1972 yapımlı aynı isimdeki filmin yeniden çekimidir. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...

Mekanik filmi künyesi

Orijinal İsmi: The Mechanic

Süre: 93dk

Tür: Aksiyon, Gerilim, Suç

Yönetmen: Simon West

Senarist: Richard Wenk , Lewis John Carlino

Yapımı: 2011 - ABD



Mekanik filminin konusu nedir?

Mekanik filmi, 1972 yılında Charles Bronson’un duygusuz, soğukkanlı ve ultra profesyonel bir kiralık suçluyu canlandırıyor ve film karşımıza klasik bir aksiyon filmi olarak çıkıyor. Mekanik filmi yönetmen Simon West tarafından remake’lenip tekrardan beyaz perde de gösterime sunuluyor. Mekanik ismi ise uluslararası boyuttaki bir yer altı örgütlenmesinin, muhbirler ve olası düşmanlarını yok eden suikastçılara verilen ad olarak karşımıza çıkıyor. Mekanik grubu öyle bir örgüt ki aralarında bir numaralı olarak bulunan “menajeri” Koca Harry’i dahi yok etmeken geri çekinmez. Bu kişi baba yadigarı mesleğini devam ettirirken, müebbet yalnız olmanın üzerine getirdiği psikolojik yükü ise olanca gücü ile sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken aynı zaman Harry’nin bir türlü doymak bilmeyen ve soğukkanlı olan oğlu Steve (Ben Foster) ile aralarında çok ilginç bir şekilde ortaklık doğar.

Mekanik filminin oyuncuları kimlerdir?

Jason Statham - Arthur Bishop

Ben Foster - Steve McKenna

Donald Sutherland - Harry McKenna

Mini Anden - Sarah

Tony Goldwyn - Dean

David Leitch - Sebastian

Christa Campbell - Kelly

Ardy B. Carlson - Bell Hop

Eddie J. Fernandez - Lara's Guard

Ada Michelle Loridans - Finch'in Kızı

Jeff Chase - Burke

J.D. Evermore - Gun Runner