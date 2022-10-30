Cici filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Soru ve cevaplarla Cici filmi

Netflix'in yeni filmi Cici 27 Ekim'de izleyici ile buluştu. Film Berkun Oya imzalı. Türk tiyatro yazarı, senarist, aktör, tiyatro ve film yönetmeni Berkun Oya, daha önce Netflix'te çok ilgi gören Bir Başkadır dizisine imza atmıştı. Film izleyici ile buluştuğu günden bu yana sosyal medyanın gündeminde. Hem film hem bireysel oyunculuklar çok beğenilmiş durumda. Peki, Cici filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Filme ve künyesine yakından bakalım...

Cici filmi künyesi ve fragmanı

Tür:Dram

Yönetmen:Berkun Oya

Süre: 151 dakika

Yayın Tarihi:27 Ekim 2022

CİCİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Cici filmi acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin, 30 yıl sonra eski evlerinde yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Aile, aradan geçen 30 yılın ardından geçmişin izlerini taşıyan çiftlik evine geri döndüklerinde yıllarca üstü kapalı duran gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Netflix filmi şu tanıtımla duyuruyor: Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşur. Bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılır.

CİCİ FİLMİ OYUNCULARI

Cici filmi oldukça güçlü bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmde yer alan isimler şöyle:

Ayça Bingöl

Fatih Artman

Funda Eryiğit

İncinur Daşdemir

Nur Sürer

Okan Yalabık

Olgun Şimşek

Şevval Balkan

Yılmaz Erdoğan







CİCİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cici filmi İznik'te film için özel olarak hazırlanan bir evde gerçekleştirildi.

OYUNCULARIN GÖZÜNDEN CİCİ VE BERKUN OYA

Peki, oyuncular Cici filmi için neler söylüyor? T24'e konuşan Nur Sürer, Okan Yalabık, Ayça Bingöl ve Fatih Artman'ın filmle ilgili yorumları şöyle:

Nur Sürer: “Bir kadının gençliğinden başlayıp belli bir yaştan sonrasını oynuyorum” diyen Sürer, bütün oyuncularla çekim süreci boyunca “mutlu bir aile hayatı” yaşadıklarını söyledi.

Ayça Bingöl: Ayça Bingöl, Berkun Oya’nın ön hazırlığı çok gelişkin bir yönetmen olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: Oyuncuyu çok konforlu bir alana yerleştiriyor. Ne olacağını çok iyi biliyorsunuz. Harika bir senaryo, o senaryonun üzerine basıyorsunuz ve sörf yapıyorsunuz. Oyuncu orada da çok konforlu bir yerde. Orada da hiç bir soru işareti yok. Bütün meslek yaşantım boyunca çalıştığım en konforlu setlerden biriydi.

Fatih Artman: Berkun Oya’nın senaryosunda oyuncu olarak bir şey eklemek istemiyorsunuz çünkü sizin ekleyeceğiniz her şeyin fazla geleceğini fark ediyorsunuz. Artman, canlandırdığı karakterle ilgili “Doğaçlamaya yer verdiniz mi?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor: Tam olarak bu süreç benim için öyle oldu. Berkun Oya’nın disiplin anlayışı içinde çalışıp kurmak istediği atmosfere özen gösterip, anladığımı aktarmaya çalıştım ama benim ve bütün oyuncu arkadaşlarım için de doğaçlama çok vardı diyemeyiz diye düşünüyorum.

Okan Yalabık: Okan Yalabık canlandırdığı karakterle ilgili şunları söylüyor: “Baba oğul ilişkisi içerisinde ve ailenin diğer fertleri ile birlikte bu ilişkinin geçmişte hesaplaşamadığı ve çözümleyemediği durumların hala şu anını çekiştiren, etkileyen bir hali var. Belki travması” diye konuştu.