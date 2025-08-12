Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru nereden izlenir?

Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen ve ağustos ayının en çok beklenen doğa olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru için heyecan dorukta. Bu gökyüzü şöleni, gökyüzü tutkunlarına "ateş topları" olarak adlandırılan parlak meteorları da izleme şansı sunuyor.

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 yılının en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz'da başladı ve 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Ancak bu büyüleyici görsel şölenin zirve dönemi, 12-13 Ağustos gecesi gerçekleşecek.

Bilim insanları, bu zirve gecesinde saatte 100 kadar meteorun gözlemlenebileceğini tahmin ediyor. Bu meteorların atmosferimize giriş hızlarının ise saniyede 66 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Perseid meteor yağmurunu izlemek için en ideal koşullar, ışıktan uzak, karanlık bir gökyüzüdür. Bu nedenle şehir ışıklarından uzakta, açık bir alanda gözlem yapmanız, bu eşsiz doğa olayını en iyi şekilde deneyimlemenizi sağlayacaktır.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE NEREDEN İZLENİR?

Türkiye, coğrafi konumu sayesinde Perseid meteor yağmuru gibi gök olaylarını gözlemlemek için oldukça elverişli bir konumda yer alıyor. Özellikle şehir ışıklarından uzak, bulutsuz ve açık gökyüzüne sahip bölgeler bu görsel şölen için mükemmel fırsatlar sunuyor.

Bu bağlamda Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde bulunan yüksek rakımlı alanlar, en iyi gözlem noktaları olarak öne çıkıyor. Bu bölgelerde gökyüzü daha net olduğu için meteorlar daha parlak bir şekilde görülebiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Kayseri Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliğinde yarın (13 Ağustos 2025) özel bir etkinlik düzenlenecek. Erciyes Kayak Merkezi'nin Hacılar Kapı bölgesinde, 2 bin 650 metre yükseklikte ve ışık kirliliğinden uzak bir ortamda gerçekleşecek etkinlik, gökyüzü tutkunlarını bir araya getirecek. Katılımcılar bu eşsiz ortamda meteor yağmurunu en iyi şekilde izleme fırsatı bulacak.

METEOR YAĞMURLARI NEDİR?

Meteor yağmuru, uzayda Dünya'nın yörüngesine giren göktaşlarının atmosferde yanmasıyla oluşan ışık saçan izlerdir. Bu olay, genellikle bir kuyruklu yıldızın veya asteroidin geride bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının Dünya'nın yörüngesiyle kesişmesi sonucu meydana gelir.

Meteorlar, halk arasında "kayan yıldız" olarak bilinir. Ancak aslında bunlar yıldız değil, uzaydaki küçük taş ve metal parçacıklarıdır. Dünya atmosferine yüksek hızda girdiklerinde, sürtünme nedeniyle ısınıp yanarak parlak bir iz bırakırlar. Bu parçacıklar atmosfere girdikten kısa bir süre sonra tamamen yok olur.

Bir meteor yağmurunun oluşması için Dünya'nın, bir kuyruklu yıldızın yörüngesinde bıraktığı yoğun toz ve parçacık bulutunun içinden geçmesi gerekir. Bu bulut, gökyüzünde bir noktadan geliyormuş gibi görünen çok sayıda meteorun aynı anda yanmasına neden olur. Bu göksel gösteri, dünyanın her yerinden gözlemlenebilir.

Her yıl Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenir. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.