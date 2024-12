Michelin Yıldızı nedir, nasıl alınır? 7 soruda Michelin Yıldızı’na dair merak edilenler

Michelin Rehberi (Fransızca: Guide Michelin); Fransız araba lastiği üreticisi Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen bir prestij ödülü. Michelin Rehberi 2025 İstanbul-İzmir-Muğla seçkisi de dün Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'ta düzenlenen törenle açıklandı. Törenin ardında "Michelin Yıldızı nedir, nasıl alınır? Kimler alabilir? " soruları artış gösterdi. İşte Michelin Yıldızı’na dair merak edilenler... (2025 Michelin yıldızları alan restoranları okumak için tıklayınız )

MICHELIN Yıldızı nedir?

MICHELIN Guide sitesinde yer alan MICHELIN Rehberi Müfettişi tarafından yanıtlanan bilgilere göre; MICHELIN Yıldızı olağanüstü yemekler sunan restoranlara verilir. Her yerde uyguladığımız 5 kriteri dikkate alıyoruz: malzemelerin kalitesi, lezzetlerin uyumu, pişirme tekniklerine hakimiyet, şefin kişiliğinin yemek deneyimine yansıması ve en önemlisi, müfettişlerin ziyaretleri arasındaki tutarlılık.

1, 2 ve 3 MICHELIN Yıldızı arasındaki fark nedir?

Bir MICHELIN Yıldızı: Restoran, kaliteli bir menüye sahip “kendi kategorisinde çok iyi” olarak kabul edilir ve mutfağı sürekli olarak yüksek standartlarda hazırlar.

İki MICHELIN Yıldızı, mutfağın kişiliği ve yeteneği yemeklerinde gerçekten belirgin olduğunda verilir; yiyecekleri seçkin ve ilham vericidir.

Üç MICHELIN Yıldızı, mesleklerinin zirvesindeki şeflerin üstün yemek pişirmeleri için verilen en yüksek ödülümüzdür; pişirmeleri bir sanat formuna yükseltilmiştir ve bazı yemekleri klasik olma yolundadır.

MICHELIN Yıldızları yıllık verilen ödüller midir?

Evet. Yeni Yıldızlar aramanın yanı sıra, konuklara aynı yüksek standartta yemeklerin sunulduğundan emin olmak için mevcut Yıldızlı restoranları sürekli olarak yeniden değerlendiriyoruz.

MICHELIN Yıldızlarını değerlendirenler kimler? Kararları kimler veriyor?

Kararları, tamamı kadrolu MICHELIN çalışanları, eski restoran ve konaklama profesyonelleri ile kimliklerinin gizli tutulmasıyla ünlü MICHELIN Müfettişleri verir. Birkaç müfettiş bir restoranda yemek yedikten sonra, nihai bir karar vermek için ekip olarak deneyimlerini tartışırlar.

Restoranlar bir Yıldız için başvuru yapmak zorunda mı?

Restoran şu anda MICHELIN Rehberindeyse, Yıldız başvurusunda bulunmasına gerek yoktur, rehberdeki tüm restoranlar düzenli olarak yeniden değerlendirilir. Elbette restoran, MICHELIN Rehberine dahil edilmek üzere bizden değerlendirmemizi isteyebilir ve okuyucularımızdan ve kullanıcılarımızdan harika yerler hakkında bildirimler almaktan her zaman memnuniyet duyarız. Ama sonuçta, bir restoranı değerlendirip değerlendirmeme kararı müfettişlere düşüyor.

MICHELIN Yıldızına herhangi bir restoran hak kazanabilir mi?

Evet, herhangi bir stili ve mutfağı olan herhangi bir restoran Yıldız almaya hak kazanabilir.

Yıldız almak için resmiyet uygulanan bir restoran olmak zorunda mı?

Rehberimizle ilgili en büyük yanılgılardan biri, daha resmi restoranları tercih ettiğimizdir. Bu doğru değil. Muhtemelen, çoğu Avrupa şehrinde en iyi yemeklerin genellikle resmi restoranlarda bulunduğu 30-40 yıl önceye ait bir dönemden kalma inanıştır bu. Neyse ki artık tüm farklı restoran tarzlarında Yıldızlarımız var, hatta Asya kökenli sokak yemekleri mekanları bile!