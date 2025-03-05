Miele şimdiye dek geliştirdiği en büyük toz torbalı silindir süpürgesini çıkardı

Miele’nin yeni HyClean Pure toz torbası ve AirClean filtre sistemini kullanan Guard serisi elektrikli süpürgeleri, üç farklı modele sahip. Seride yer alan Guard L1, Guard M1 ve Guard S1 modelleri farklı kullanım ihtiyaçlarına göre üretilmiş. Guard L1, ultra sessiz motora ve LCD ekran arayüzüne, Guard M1 LED aydınlatmalı kontrol paneline sahipken, Guard S1 ise hafif ve daha kompakt bir tasarımla dar alanlara sahip kullanıcılar için üretilmiş.

Seride yer alan ürünlerin tasarımları özellikle estetik ürün arayışında olanlara da hitap edebilecek düzeyde. Mat ve dokuya sahip yüzeyler, kumaş kaplamalar ve metalik detaylar ürünleri şıklaştıran unsurlar.