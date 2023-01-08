Miniatürk giriş ücreti 2023 ne kadar? Miniatürk'e nasıl gidilir? Miniatürk' e dair merak edilen her şey
Türkiye’nin en önemli ve tarihi yapıtlarını barındıran Miniatürk, çocuklu aileler, öğrenci grupları ve kısa bir Türkiye turu yapmak isteyen turistler tarafından oldukça ilgi görüyor. Peki Miniatürk giriş ücreti 2023 ne kadar? sorusunu yanıtını merak ediyorsanız içeriğimizde bulabilirsiniz...
Miniatürk, İstanbul gezisinde özellikle çocuklu aileler için mutlaka uğranılması gereken duraklardan birisi. Minyatür Türkiye Park olarak da adlandırılan Miniatürk içerisinde küçük bir Türkiye’yi görebilmek mümkün. Miniatürk'e dair merak ettiğiniz her şeyi içeriğimizde bulabilirsiniz...
Miniatürk giriş ücreti 2023 ne kadar?
Tam bilet ücreti: 50 TL
İndirimli: Öğrenci, Öğretmen, Polis ve Askeri Personel giriş bilet ücreti: 20 TL
Yabancı ziyaretçi giriş bilet ücreti: 150 TL
Ödemelerde kredi kartı ve nakit TL geçerli. Döviz ile ödeme kabul edilmiyor.
Miniatürk'te neler var?
Miniatürk’te, binlerce tarihi eser arasından, bilinirliğine, dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen 60 eser İstanbul’dan, 64 eser Anadolu’dan ve 13 eser bugün Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından olmak üzere 137 mimari eserin, 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerine yer verildi.
Miniatürk'ün toplam alanı 60.000 metrekare. Miniatürk, maketlerin yer aldığı 15.000 metrekarelik alanın yanı sıra, 300 araçlık İSPARK işletmesinde otopark, restoran, kafeterya, hediyelik eşya, açık hava gösteri alanı, çocuk oyun parkı, feribot, kumandalı tekne, gezi treni, masal ağacı, Mini Stadyum’da 4 büyükler, satranç ve labirent alanı, Ters Ev ve Türkiye-İstanbul simülasyon helikopter turu ile dev bir kompleks.
Miniatürk ziyaret saatleri
Miniatürk yılın her günü açık. Resmi tatillerde ve bayramlarda dahi bu müzeyi gezmek mümkün.
Haftanın Her Günü Ziyaret Saatleri
09:00 - 18.00
Miniatürk nerede?
Miniatürk ya da Minyatür Türkiye Park İstanbul 'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Açık Adresi ise : Örnektepe, İmrahor Cd. No:7, 34445 Beyoğlu/İstanbul
Miniatürk'e nasıl gidilir?
Miniatürk’e ulaşmanın en kolay yolları;
İETT Hatları
Eminönü: 47, 47Ç, 47E, 47N Belediye Otobüsü
Mecidiyeköy ve Şişli: 54 HŞ (Hasköy/Şişli) Belediye Otobüsü
Taksim: 36 T (Cebeci- Taksim) Belediye Otobüsü
Topkapı: 41 ST ( Seyrantepe – Topkapı) Belediye Otobüsü
Sultanahmet- Dolmabahçe: TB 1
İETT’nin web adresinden hatların detayları ve saatleri hakkında bilgi almak üzere tıklayınız.
https://iett.istanbul/
Seyrantepe / Topkapı minibüsleri
Metrobüs
Metrobüs ile gelecek olan ziyaretçilerimiz, Halıcıoğlu durağında indikten sonra 41 ST (Seyrantepe-Topkapı) Belediye Otobüsüne veya dolmuşuna binip Miniatürk durağında inerek buraya ulaşabilirler.