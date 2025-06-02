Netflix, Squid game'in üçüncü ve final sezonunun fragmanını paylaştı

Geçtiğimiz yılın aralık ayında yayınlanan, ikinci sezonuyla dünyanın dört bir yanından izleyicileri etkisi altına alan ve yeni rekorlara imza atan Squid Game, Netflix’in bugüne dek yayınlanmış en popüler yapımı olmaya devam ediyor.

İZLENME REKORLARI KIRAN DİZİ

İkinci sezonunun yayınlandığı ilk hafta izlenme rekoru kıran ve sadece üç günde en çok izlenen İngilizce dilinde olmayan yapımlar arasına giren dizi, 192.6 milyon izlenme ile hala bu listede, birinci sıradaki dizinin ilk sezonunun ardında, iki numarada yer alıyor.

Aynı zamanda dizinin ikinci sezonunun Netflix’te en çok izlenen üçüncü yeni sezon haline gelmesi de yapımın dünyanın dört bir yanında yarattığı etkinin bir kez daha altını çiziyor.

SQUID GAME YENİ SEZONDA NELER VAR?

İkinci sezonun yıkıcı finalinin ardından yeni sezonda Gi-hun (Oyuncu 456), acımasız oyunları sonsuza dek ortadan kaldırabilmek için oyunların ortasına geri atılıyor.

En yakın müttefiki Jung-bae’nin (Oyuncu 390) ihanetini ve kaybını atlatamayan Gi-hun, isyan eden oyuncuların arasına Oyuncu 001 olarak şaşırtıcı bir şekilde sızan Yönetici dahil olmak üzere yeni tehlikelerle karşılaşıyor.

Yeni yayınlanan fragmanda yönetici, dedektif Hwang Jun-ho ve oyuncular; Myung-gi (Oyuncu 333), Dae-ho (Oyuncu 388), Hyun-ju (Oyuncu 120), Yong-sik (Oyuncu 007), Geum-ja (Oyuncu 149), Jun-hee (Oyuncu 222), Min-su (Oyuncu 125), Nam-gyu (Oyuncu 124) ve pembe gardiyan No-eul gibi tanıdık simalar geri dönüyor.

Dizinin üçüncü sezonundan paylaşılan fragmanı izlemek için tıklayın