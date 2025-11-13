Ömrünüzü uzatacak 11 Longevity stratejisi

Longevity-uzun yaşam, son yıllarda wellness kavramını başka bir boyuta taşıdı. Artık hedef sadece spor yapmak ve düzenli beslenerek sağlıklı kalmak değil, sağlığı koruyarak uzun ve kaliteli bir ömür için gerekli önlemleri almak. Uzun ömür bilimi anlamına gelen longevity yaşlanmayı geciktirmekten çok, beden ve kas sağlığı, stres yönetimi, beslenme, uyku ve biyoteknoloji destekli uzun ömür stratejilerini kapsıyor. Bedenin işleyişini bilinçli yöntemlerle iyileştirme anlamına gelen Biohacking ise Longevity’i tamamlayan bir kavram. Günlük rutinleri güncelleyerek daha enerjik, odaklı ve sağlıklı yaşamayı hedef alıyor. Özetle Biohacking, Longevity’e ulaşmak için temel araçları sunuyor. Uzun yaşamı hedef alan ve kendi hayat rutinlerinde de bu stratejileri uygulayan uzmanların 11 temel önerisiniz sizin için bir araya getirdik.

