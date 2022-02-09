Ona ait ne varsa sat gitsin: Eski Sevgili Pazarı, 12-13 Şubat’ta!

İstanbul’da dekk’te 12-13 Şubat tarihlerinde Sevgililer Günü’nden hemen önce ilginç bir etkinlik düzenleniyor. Dekk’in sevilen tasarım pazarı NO.44, 12-13 Şubat tarihleri arasında Eski Sevgili Pazarı kurarak misafirlerine eski sevgililerinden kalan eşyaları satmalarına fırsat tanıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi eski sevgilisinden kalan eşyalardan kurtulmak isteyenleri benzersiz bir deneyimle buluşturuyor. Eski sevgilisine ait bütün eşyaları satmak isteyen katılımcılar NO.44 ile iletişime geçebilir.

Ayrıca dekk’te Şubat ayı programı kapsamında etkinlikler de devam ediyor. Kesintisiz DJ performansları ile müzik, buz pateni, gastronomi dünyasının seçkin lezzetlerini deneyimleme fırsatı da bulabilirsiniz. Kendine has DJ performansıyla bilinen Can Sankır, Sevgililer Günü’ne özel seçkisiyle 12-13 Şubat’ta müzikseverlerle buluşacak.

Bir diğer tarafta NO.44’ün Farmhood, Artisan Candy, Colorsofz, Tehanu Terazzo gibi birbirinden farklı markaların yer alacağı pazarda misafirler, tasarım ürünlerle buluşacak. Sevgililer Günü’ne özel hediye alternatifleri ve ürünler stantlarda yerini alacak. Romantik anlar yaşamak isteyenler ise, buz pistinde güzel anlar deneyimleyebilir. Sevgililer Günü’ne sayılı saatler kala dileyen sevgilisiyle, dileyen eşiyle buz pateni yapabilecek. Buz paten pisti 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor ve haftanın her günü açık!