Öncü ve ilham kaynağı! Girişimci olmak isteyen kadınlara tavsiyeler

Elele Mayıs - Haziran 2025 sayısından

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1991 yılı Ankara doğumluyum. Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünü dereceyle ve onur öğrencisi olarak 3 yılda tamamladım. Uluslararası İlişkiler eğitimini de bitirdikten sonra, 2014-2015 yılları arasında California St. Giles International College’da eğitim hayatıma devam ettim. Kendimi, iş geliştirme, sağlık, yazılımsal süreçlerin gereksinimini belirleme, proje yönetimi, PR faaliyetleri ve yönetimi ve sağlıkta markalaşma konularında geliştirirken bir yandan yine eğitimlerime devam ettim. Harvard Business School’dan Business Analytics eğitimi alarak yönetim konusunda sayılarla karar verme yetkinliği kazanmak istedim. Yaklaşık 5 yıl sağlık sektöründe yurtdışı ilişkiler ve marka yönetim konusunda çalıştıktan sonra Genext sağlık ve danışmanlık hizmetlerini kurdum. Kendi alanında liderler listesinde bulunan birçok dünya firması ile çalışıyorum, bu da benim gelişimime katkı sağlıyor. Kendi kişisel gelişim yolculuğumu da ‘yeni kuşak’ araştırmaları ile tamamlıyorum.

Sağlık turizmine ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Burada şöyle belirtmek isterim ilk olarak Genext 2 firmadan oluşuyor. Genext Sağlık ve danışmanlık ve Genext Seyahat Acentası; sağlık turizmi hizmeti sunmakta ve Sağlık Bakanlığı’nın aracı kuruluşları arasında yetki belgesine sahip bir firma. Ülkemizin gerçekten de sağlık sistemleri dünyanın en gelişmiş sistemi. Bunu gittiğimiz her ülkede de görüyoruz ve ben sağlık turizmini de sadece hastayı getirip buraya tedavi etmek olarak görmüyorum. Bilgi, görgü ve kültür paylaşımı olarak da bakıyorum. Dolayısıyla kimi zaman hasta ülkemize geliyor, kimi zaman doktorlarımızı onların olduğu ülkeye götürüyoruz tabii ki bunları yaparken güvenilir firma olmanın avantajları olduğu kadar sorumluluklarını da biliyoruz. Henüz kurumsal hayatta çalışırken sağlık turizmi alanında görevlerim vardı ve kendi firmamda da öncelikle sağlık turizminde marka yönetimine yöneldim.

Genext Healthcare Solutions nasıl doğdu? Motivasyonunuz neydi?

Kurumsal hayatta yaşadığım kuşak çatışması aslında. Ve tabi ki kendi içime hayallerim sığmadı. Yapmak istediklerim vardı ama kurumsal hayat buna izin vermiyor, sesimi duyuramıyordum. Aslında sonuçta iyi oldu, bugün benim gözbebeğim şirketimin doğumuna vesile oldu.

Türkiye’de sağlık turizmi potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemize her alanda sağlık turizmi için hasta geliyor ve hatta şehirlerimiz bile hangi tedavi de iyidir bilinmeye başladı. Bunlar belki klişeleşti ama çok ciddi bir potansiyel var. Bu çok kıymetli. Sadece denetim mekanizmasının daha sağlıklı ilerlemesi gerekiyor. Olumsuz haberleri maalesef yurtdışı basın yayın organları yakinen takip ediyor.

Şirketinizi rakiplerinden ayıran en büyük özellikleri neler?

İşin aslı meslektaşlarımı rakip olarak görmüyorum. Sektörde öncü olmak hep ana gayem oldu. Gözüm pastanın büyük diliminde olmadı. Ama öncü olmak ve ilham olmak yaptıklarım ile kitleleri sürüklemek veya başkalarının da benim yaptıklarımı yapmaya çalışması beni çok mutlu ediyor.

Girişimci olmak isteyen kadınlara ne tavsiye edersiniz?

Mutlaka kendilerine inanmalarını isterim. Hayal ettikleri ne varsa hakettiklerini düşünmeliler. Kendi motivasyon kaynağımı anlatmak da isterim; iş hayatına yeni başladım ve deyim yerimde ise karın tokluğuna çalıştım ve gençken birçok şeye özeniyorsunuz. Hayatta beklentide olduğunuz insanlar sizi hayal kırıklığına uğratabiliyor. Bir sabah kendime ayna da bakarak “Kendine hakettiğin hayatı yine kendin vereceksin Merve, azminle” dedim. Kendime çok güvendim hiçbir işi yaparken kendimden şüphe etmem inanırsam.

Kariyerinizde ilham aldığınız, rol modeliniz olan isim ya da isimler var mıydı?

Tabii ki de Anadolu kadını. Her konuda azimli çalışkan evini ocağını birlik içinde tutmaya çalışan inanın çoğu zaman bir erkeğe ihtiyaç duymadan harika hikayeler yaratarak geçimini sağlayıp çocuklarını eğiten kadınlar. O imkansızlıklar içindeki başarılar bana hep ilham kaynağı olur.

Yoğun iş temposundan uzaklaşmak için neler yaparsınız?

Doğumdan önce spor yapıyordum özellikle squash tüm stresimi atmama da yardımcı oluyordu. Doğum sonrası ciddi bir sağlık problemi yaşladım doktorumun izin verdiği yoğunlukta kısa zaman da tekrar başlayacağım. Ama şu an için oğlum Pars benim kaçış limanım oldu onunla eğlenmek bana harika geliyor.

Sağlık alanında çalışan biri olarak sağlık ve bakım rutinlerinizde neler yer alıyor?

Bu alanda çalışmak bazı dezavantajları da getiriyor. Madalyonun diğer yüzünü de bildiğiniz için her şeye şüpheci yaklaşabiliyorsunuz. Ama şu sıralar vitamin kullanmaya özen gösteriyorum. Özellikle D vitamini ve magnezyum kullanımıma dikkat ediyorum. D vitamini özellikle 30 yaş sonrası bence çok kıymetli. Bakım rutinimde çok fazla kimyasal sevmem hatta saçımı dahi boyatmam, temiz içerikli ürünlerle cilt bakımımı yapmaya özen gösteriyorum. Yüzümüzü de ellerimiz gibi temizleyici bir ürünle yıkamak gerekli diye düşünüyorum. Cildimize günün yorgunluğu yerleşiyor ve bunu arındırmadan uyumamak en güzel bakım bence. Ayrıca cildime soğuk ve sıcak presler uygularım. Sıcak pres yaşı ileri olmasına rağmen kusursuz bir cildi olan bir erkek doktorumdan öğrendiğim bir bakım sırrıydı. Ayıca bunların dışında sağlığımın bana verdiği sinyalleri de dinlerim.

Yakın gelecekteki plan ve projelerinizi anlatır mısınız?

Bunu sessizlikle yürütüyordum ama sizlerle sevincimi paylaşmak isterim artık. Şu an kendi markamız ile ürünler çıkarmak için yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Healthy Aging konusunda içten dışa ürünler geliştiriyoruz yurtiçi ve yurtdışında ekiplerimizle ürün içeriklerimize özenle çalışıyoruz. Dubai bizim için önemli bir lokasyon olacak diyerek daha fazla detay vermeyeyim!