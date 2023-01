One Piece dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çıkış tarihi açıklandı

Tarihin en popüler animelerinden olan One Piece’in Netflix’te yayınlanacak dizisinin çıkış tarihi açıklandı. 1999’da vizyona giren bu dizi, her hafta yayınlanan 1 bölümle devamlılığını sürdürüyor. Toplamda 1000 bölümü bulunuyor ve günümüzde ise halen popülerliğini sürdürüyor. One Piece dizisi çıkış tarihine, konusuna ve oyuncularına yakından bakalım...

One Piece konusu nedir?

Korsan Kral Gold Roger, bu dünyadaki herşeyi elde eder ve idam edilirken, tüm servetinin Grand Line'da olduğunu, onu arayıp bulmalarını söyler. Bu olaydan sonra herkes Grand Line'a gitmeye başlar. Ancak Grand Line'a girmek çok zor, Grand Line'da canlı kalabilmek imkansızdır.

Kahramanımız Monkey D. Luffy'nin rüyası, Korsan Kral olmak ve One Piece denen kimsenin bilmediği, görmediği hazineyi ele geçirmektir. Shanks adlı güçlü bir korsandan ilham alarak küçüklüğünden beri hep korsan olmak isteyen Luffy, kazara bir şeytan meyvası yemiştir. Şeytan meyvası yiyenlere çok üstün güçler sağlamaktadır ancak bu güçlerin bedeli asla yüzememektir. Luffy'nin yediği meyva onu bir lastik çocuğa çevirir. Bu olaydan yıllar sonra Luffy denize açılır. Yolculuğu sırasında tayfasını toplayacak ve One Piece'i bulmak için Grand Line'da birbirinden tehlikeli maceralara atılacaktır.

One Piece dizisi ne zaman yayınlanacak?

Anime dünyasının en önde gelen yapımlarından birisi olan One Piece bu yıl içerisinde vizyona girecek. Paylaşılan postere bakıldığında ana karakter ve aynı zamanda lastik adam lakaplı Monkey D. Luffy’nin arkadan çekilmiş şapkalı fotoğraf görünüyor.

Adventure is on the horizon! One Piece sets sail in 2023 https://t.co/5YhPXFt8GS pic.twitter.com/GQH2MSAvCF — Netflix (@netflix) January 30, 2023

One Piece dizisi oyuncu kadrosu

Iñaki Godoy – Luffy

Mackenyu – Zoro

Emily Rudd – Nami

Jacob Romero Gibson – Usopp

Taz Skylar – Sanji