The Last of Us dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Last of Us dizisi nerede yayınlanıyor?

PlayStation platformunun popüler yapımı olan The Last of US henüz yayınlanmadan film ve dizi yorumları için ziyaret edilen popüler internet sitesi Rotten Tomatoes'a yüzde 100 beğeni oranıyla giriş yapmıştı. Dizi Türkiye'de 16 Ocak 2023 tarihinde izleyici ile buluştu. Craig Mazin ve Neil Druckmann tarafından yazılan dizinin yönetmenliği de Craig Mazin üstleniyor. The Last of Us dizisi konusu, oyuncularına, fragmanına yakından bakalım...

The Last of Us dizisi konusu nedir?

The Last of Us, kaçakçı Joel ve 14 yaşındaki Ellie’nin tüm insanlığı yok eden bir salgındaki hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Kaçakçı Joel, hastalığa bağışıklığı olan Ellie’yi bilim insanlarına teslim etme görevini üstlenir. Baskı altında bir karantina bölgesinden kaçırmak zorunda kalan ancak ikili çok geçmeden bağ kurar.

Küçük bir iş gibi görünen kurtarma operasyonu, zombilerin işgal ettiği ve güvenin yok olduğu dünyada acımasız ve yürek burkan bir hikayeye dönüşür.

The Last of Us hangi platformdan izlenebiliyor?

The Last of Us dizisi HBO tarafından hazırlanıyor ancak ülkemizde resmi olarak HBO’nun servisi olmadığından dolayı kullanıcılar dizinin Türkiye’de yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyordu. The Last of US’ın Blu TV üzerinden yayınlanacağı açıklandı. Blu TV’nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Karanlıkta kaybolduğunda ışığı ara" ifadeleri kullanılırken dizinin 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren platformda yayınlanacağı duyuruldu.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ilk bölümü izleyenler kimler? #TheLastOfUs ilk bölümüyle şimdi sadece BluTV’de! 💙 pic.twitter.com/fnBXug88TO — BluTV (@BluTV) January 16, 2023

The Last of Us dizisi oyuncuları

Fragmanlarıyla tüm dünyada büyük yankı uyandıran dizinin başrollerini Bella Ramsey ve Pedro Pascal paylaşırken, dizinin kadrosunda Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman ve Anna Torv yer alıyor.

The Last of Us dizisi fragmanı