Otel odalarında kullanmamanız gereken 6 şey

Otel odalarının Dünya'nın en temiz yerleri olmadığını herkes bilir. Yıllar içinde ama özellikle COVID-19'un başlangıcından bu yana otel mikroplarına maruz kalmanızı önlemek için kaçınmanız gereken tehlike bölgeleri hakkında çalışmalar yayınlandı.

Temizlik uzmanı Jill Koch (@jillcomesclean) bir Instagram videosunda, bir otel odasında asla kullanmayacağı altı şeyi ve nedenlerini anlatıyor.

1- Dekoratif Yastıklar ve Örtüler

Otel odanıza giriş yaptığınızda yapmanız gereken ilk şeylerden biri tüm dekoratif yastıkları ve örtüleri çıkarıp bir sandalyeye veya köşeye koymaktır; böylece eşyalarınıza engel olmaz veya temas etmezler.

"Bunları temizlemek kolay değil," diyor Koch. "Yani, belirgin şekilde kirli olmadıkları sürece, muhtemelen değiştirmiyorlar."

2 - Buz Kovaları

Bir temizlik uzmanı olarak Koch, otel odasındaki buz kovasını"atlamayacağını" söylüyor. "Tek kullanımlık olmadığı sürece, bu kovaların ne için kullanıldığını asla bilemezsiniz," diye belirtiyor.

Bu ayrıca buz kovasının en son ne zaman temizlendiği sorusunu da akla getiriyor. Ve bir adım daha ileri gitmek isterseniz, otelin buz makinesi de kirli olabilir, bu nedenle buzun kendisi de kirlenmiş olabilir.

3- Cam eşyalar

Bunlara su içme bardakları, kahve kupaları, mini tabaklar ve şarap kadehleri/şampanya kadehleri ​​dahildir.

"Açıkça bir bezle hızlıca silindikleri kötü deneyimlerim oldu, bu yüzden belki önce onları incelemelisiniz," diye tavsiyede bulunuyor.

4- Yeniden Doldurulabilir Duş Şişeleri

Otel açılmamış, seyahat boyu şampuan, saç kremi ve vücut losyonu sağlamıyorsa, kendi duş ürünlerinizi kullanın. Koch, "Önceki misafirlerin oraya ne koyduğunu asla bilemezsiniz. Bu yüzden bir şekilde kilitli olmadıkları sürece, bunlardan kaçınırım," diyor.

Arizona Üniversitesi viroloji profesörü Dr. Charles Gerba, yeniden doldurulabilir duş şişelerinin bakteri üreme alanı olabileceği konusunda uyarıyor.

"Bakteri büyümesi, sabun ve şampuanlar için yeniden doldurulabilir dağıtıcıların kullanımında bir sorundur. Çalışmalarımızın çoğu el sabunları üzerindeydi ancak otellerdeki şampuanlar üzerinde de çalışmalar yaptık; bunların hepsi büyük sayılarda bakteri üretebilir," diyor.

5- Kahve Makineleri

"Kahve makinelerinden uzak durmanız gerektiğini söylüyorlar çünkü asla temizlenmiyorlar," diye başlıyor Koch, "ama dürüst olmak gerekirse, bu konuda pes ettim." Ancak, siz istemeyebilirsiniz.

2023'te Bon Appétit dergisi, otel kahve makinelerinin iç çamaşırı yıkamak için kullanıldığına dair bir hikaye yayınladı ve bir kişinin otel kahve makinelerini "minyatür iç çamaşırı yıkama makineleri" olarak adlandırdığı bir Reddit başlığına işaret etti.

Birisi başka bir Reddit başlığında, "Üniversitedeyken belirli bir otel zincirinde çalıştım ve odada asla kahve içmeyeceğimi rahatlıkla söyleyebilirim," diye yazdı.

6- Peluş Bornozlar

"Birçok insanın onları sevdiğini ve giydiğini biliyorum ancak gerçekten temizlenip temizlenmediklerini veya sadece tekrar asılıp asıldıklarını hep merak ediyorum," diyor takipçilerine. Bu nedenle, "Bunu yapamam," diye açıklıyor.

Çamaşırhane hizmetleri otele göre değişiyor ancak bir çalışan, giyilmiş oldukları belli olsun veya olmasın, kuruluşlarının her konaklamadan sonra bornozları yıkadığını doğruladı. Bir otel çalışanı, bir Reddit otel başlığında, "Çalıştığım yerde, her misafirden sonra bornozları yıkıyoruz çünkü misafirler konaklamaları sırasında bunları kullanabiliyorlar," diyor.