Özlem Posbaşoğlu: “Emek verilmiş her şey değerlidir”

İlham veren hikayesini ondan dinleyelim...

Sizi biraz yakından tanımak isteriz... Kimdir Özlem Posbaşoğlu? Hikayesi nerede, nasıl başlar?

Fransa’da doğdum ve büyüdüm. Eğitimimi Strasbourg Université École Privée E.P.C.M’da tamamladım. 17 yıldır zayıflama ve bölgesel incelme alanlarında çalışmalarda bulunuyorum. Varlıklı bir ailenin kızı olmama rağmen hep kendim çalışmak ve üretmek istedim. İlk şirketimi babamın izni olmadığı için kendisinden asla maddi destek almadan kendi emeğimle ve çabalarımla açtım. İş hayatına Fransa’da başladım fakat kalbim hep Türkiye için atıyordu. Ülkeme yatırım yatmak istiyordum. Zayıflama merkezlerimi önce Fransa’da açtıktan sonra çok güçlü bir istek beni Türkiye’ye getirdi. Şu an Türkiye genelinde yedi şubem var.

İş hayatında başarılı olmanın sırrı sizce ne?

Disiplin ve önceliklerinizi doğru belirlemek çok önemli. İş hayatında başarı için öncelik daima iş ve disiplin olmalı. Bahanelerin arkasına sığınmadan çalışmak ve emek vermek gerekiyor.

Hayata bakışınızı tek bir cümle ile özetlemenizi istesek bu cümle ne olur?

Hayatın her alanında emek vermenin önemine gönülden inanıyorum. Çünkü emek verilmiş her şey değerlidir.

Kendinizi mutlu hissettiğiniz zamanlarda genellikle nerede, ne yapıyor oluyorsunuz?

Ben işimle ve işimde mutluyum. Şubelerimde yüzü gülen sonuçlarından memnun danışanlarımızı gördüğüm zaman içimi tarifsiz bir mutluluk kaplıyor. Çalışmak bana en büyük mutluluğu veriyor.

Markanız bize ne sunuyor?

Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, uykusuzluk ve bazen de hormonal sebeplerden ötürü kilo almak artık çok kolaylaştı. Bu süreçte bir de vücudumuzda oluşan dirençli yağlar olmaya başladı. Markamız bölgesel incelme sürecini hem güvenilir hem konforlu bir şekilde danışanlarına sunuyor. Tüm çabalara rağmen kurtulunamayan dirençli yağlardan danışanlarımızı kurtarmayı amaçlıyoruz.

Kariyerine yeni başlayanlara önerileriniz var mı?

Öncelik daima işleri olmalı. Bu süreçte disiplin ve özveri çok önemli. Çalışkan olmanın yanında bu özellikler yer almıyorsa başarı oranı oldukça düşük oluyor. Bazen zorlu şartlar önlerine çıkabilir. İşte o zaman pes etmemeleri onlara başarıyı getirecektir.

İLK 10’U