Pera Palas’ta Gece Yarısı karakterleri Esra, Halit ve Ahmet’i yakından tanımaya ne dersiniz?

Charles King'in "Midnight At The Pera Palace" kitabından uyarlanan, başrollerinde Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı, 3 Mart 2022'de Netflix'de yayına girmişti. Hikâyesi ve oyuncu kadrosu ile tam not alan dizi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Pera Palas’ta Gece Yarısı karakterlerini yakından tanıyalım

Netflix’in izleyiciyle buluştuğu ilk günden beri çok konuşulan dizisi Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın karakterleri Esra, Halit ve Ahmet’i dizinin oyuncuları Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer ve dizinin yönetmenleri Emre Şahin ve Nisan Dağ’ın ağzından dinleyin.

Pera Palas’ın gizemli geçmişinde yaşanan esrarengiz olaylara şahit olurken peşine takıldığımız Esra, Halit ve Ahmet’i bu defa Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer anlatıyor. Dizinin yönetmenleri Emre Şahin ve Nisan Dağ da onlara eşlik ediyor. Esra ile Peride’nin ortak özelliği ne? Selahattin Paşalı’nın Halit ile ilgili en çok hoşuna giden şey nedir? Ahmet, Pera Palas ile nasıl bir ilişkiye sahip? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlasını için;

Pera Palas’ta Gece Yarısı Konusu

Pera Palas’ta Gece Yarısı genç bir gazeteci olan Esra’nın İstanbul’daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla 411 numaralı odanın 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte tarihin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak, Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.