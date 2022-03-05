Pera Palas: Nerede, Kime Ait, Gezilebilir mi? Tarihçesi... 4 soruda Pera Palas Oteli
Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı'nın başrolünde olduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı Netflix'te izleyici ile buluştu, Pera Palas'la ilgili internette aramalar da arttı: Pera Palas Oteli nerede? Pera Palas Oteli kime ait? Tarihçesi ne, ne zaman kuruldu? Gezilebilir mi? İşte yanıtları
Neftlix'in yeni dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı izleyici ile buluştu. Tarihî Pera Palas Oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra'nın Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek komployu durdurma çabası anlatılıyor. Pera Palas'ın büyüleyici atmosferinde çekilen dizi ünlü ve tarihi oteli de bir kez daha gündeme getirdi. Dizinin başlamasıyla birlikte Pera Palas'la ilgili internette araştırmalar da arttı. Arama motorunda Pera Palas nerede, Pera Palas kime ait, Pera Palas gezilebilir mi? Pera Palas'ın tarihi, ne zaman yapıldı? gibi onlarca soru trendler arasında. Önce dizi sonra da otele bakalım.
PERA PALAS DİZİSİNİN KONUSU
Charles King'in aynı adlı ödüllü kitabından uyarlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" Karga Seven Pictures tarafından hayata geçiriliyor. Elif Usman'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Emre Şahin yer alıyor. Sekiz bölümden oluşan dizi, genç bir gazeteci olan Esra'nın İstanbul'daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla tarihî odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.
PERA PALAS OTELİ NEREDE?
Peki, Pera Palas oteli nerede? Haliç manzarasına hakim Pera Palas Oteli, İstanbul Beyoğlu'nda küçük Avrupa olarak bilinan Pera'nın Tepebaşı bölgesinde Meşrutiyet Caddesi üzerinde yer alıyor.
PERA PALAS OTELİ TARİHÇESİ
Pera Palas 19. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul Pera’da açıldı. Kuruluş çalışmaları 1892'de başladı ve büyük açılış balosu 1895'te yapıldı. İstanbul'da farklı eserleri de olan Mimar Alexander Vallaury, oteli neo-klasik, art nouveau ve oryantal tarzların bir karışımıyla tasarladı. O dönem şehirde misafirlerine sıcak su sağlayan tek adresti ve İstanbul'un ilk elektrikli asansörüne ev sahipliği yapıyordu. Otelin ilk sahiplerinden biri Esayan Ailesi'dir.