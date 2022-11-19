Prometheus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Bilim kurgu severler ekran başına! Sinemada oldukça beğenilen Prometheus filmi bugün Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Damon Lindelof ve Jon Spaihts ikilisinin kaleminden çıkan senaryoyu yönetmen Ridley Scott çekiyor. Prometheus filmi konusu, oyuncularına, künyesine yakından bakalım...

Prometheus Künyesi

Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2012

Süre: 124 dk

Tür: Bilim Kurgu, Gizem, Macera

Yönetmen: Ridley Scott

Senarist: Damon Lindelof , Jon Spaihts

Yapımı: 2012 - İngiltere , ABD

PROMETHEUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir uzay aracı dünyaya gelir, insansı bir yaratık elinde bulunan sıvıyı içerek parçalanmaya başlar ve suya karışır. Onun DNA'sı biyogenez bir reaksiyon başlatır.

2089 yılında, arkeologlar Elizabeth Shaw ve Charlie Holloway birkaç antik kültürün eserleriyle eşleşen İskoçya'da bir yıldız haritası keşfeder. Onlar insanları dünyaya getiren bu yaratıkları "Mühendis" olarak adlandırmaktadırlar. Peter Weyland, Weyland Corporation yaşlı CEO'su, yıldız haritalarından yararlanarak LV-223 gezegenine bir seyir finanse etmiştir. Android David gemiyi kontrol etmektedir.

Hayatın başlangıcına dair araştırma yürüten bir ekibin evrenin en karanlık noktasında yaşadıkları maceralara odaklanıyor. Ekibin insanoğlunun geleceğini korumak adına girdiği bu savaş, her şeyin sonu olabilir...

PROMETHEUS NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımı Nisan 2010 ve ana çekimleri Mart 2011 tarihinde başlayan film için $120–130 milyon dolar bütçe ayrıldı. Proje boyunca 3D kameralar kullanıldı ve İngiltere, İzlanda, İspanya ve İskoçya'da pratik setler oluşturuldu.

PROMETHEUS FİLMİ OYUNCULARI

Noomi Rapace

Michael Fassbender

Guy Pearce

Idris Elba

Logan Marshall-Green

Charlize Theron

PROMETHEUS FİLMİ FRAGMANI