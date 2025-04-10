Renklerin yolculuğu: İzzet Keribar’ın objektifinden zamanın izleri

İzzet Keribar’ın 1,5 milyona yakın karelik arşivinden derlenen Renklerin Yolculuğu, sanatçının yıllar içinde değişen bakış açısını gözler önüne seriyor. Sergi, Keribar’ın renk, ışık ve dokuyla oynadığı estetik anlayışını vurgularken, izleyicileri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Altı bölümden oluşan serginin ilk kısmı, Keribar’ın 1950’lerde hızla dönüşen İstanbul sokaklarını ve Güney Kore’nin kent ile kırsal yaşamını belgelediği fotoğraflara odaklanıyor. İkinci bölüm, 1980’lerden itibaren İstanbul’un farklı semtlerinde çektiği günlük yaşam karelerini bir araya getiriyor. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde, sanatçının doğa ve kent manzaralarını ele alarak doğal ışık ve renk kullanımıyla sıradan anları sıra dışı hale getirdiği eserleri yer alıyor. Beşinci bölüm, dünyanın farklı noktalarından çekilmiş portreleri sunarken, son bölüm sanatçının yarı-soyut fotoğraflarına odaklanıyor. Sergi, evrensel bir dil oluşturmaya katkı sağlayan 125 fotoğraftan oluşuyor.