SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

İşte 'Rüya Gibi'nin final bölümü 2. fragmanı...

RÜYA GİBİ NEDEN BİTİYOR?

Salı günleri yayın hayatına başlayan dizi, düşük reytinglerin ardından şansını biraz da pazar günlerinde denemişti. Ancak ne yazık ki reytingler yeterince yükselmedi ve Rüya Gibi için erken final kararı alındı.

'Rüya Gibi', final bölümüyle pazar akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de olacak.