Sahte arkadaş alarmı: Nasıl anlaşılır, nasıl başa çıkılır?

Sağlıklı ve mutlu olmak için etrafınızda sizi önemsiyormuş gibi davranan kişilerle değil, gerçek arkadaşlarla olmanız gerekir. Bilmiyor olabilirsiniz ama sahte arkadaşları tespit edebileceğinize dair işaretler var...

SAHTE ARKADAŞ HANGİ DAVRANIŞLARINDAN ANLAŞILIR?

Genelde arkadaşlarınızın hep iyi yanlarını görürsünüz ama arkadaşlarınızın sahte olup olmadığını anlamanın da yolları vardır. İşte sahte arkadaşların bazı işaretleri:

1. Gerçek ilgi eksikliği

Sahte arkadaşlar hayatınıza, duygularınıza veya endişelerinize çok az ilgi gösterir. Genellikle sadece kendileri hakkında konuşurlar. Yani onlar için mesele sadece “ben, ve kendim”dir.

2. Tutarsız iletişim

Sahte arkadaşlar yalnızca sizden bir şey istediklerinde size yaklaşırlar. Desteğe ihtiyacınız olduğunda aramaları yanıtlamayacak veya mesajlara yanıt vermeyeceklerdir.

3. Koşullu destek

Uzmanlar, sahte arkadaşların yalnızca kendilerine fayda sağladığında destekleyici olduğunu, ancak zorluklar sırasında yanınızda olmadıklarını söylüyor.

4. Negatif enerji

Sahte arkadaşlar hayatınıza olumlu duygular yerine olumsuzluk, dram veya eleştiri getirebilir.

5. Kıskançlık veya rekabet

Başarılarınızı kıskanıyor ve mutlu olup başarınızı kutlamak yerine sizinle rekabet etmeye çalışabilirler.

6. Güvene ihanet

Sahte arkadaşlar, siz yapmamalarını söylemenize rağmen sırlarınızı başkalarıyla paylaşabilirler. Arkanızdan konuşabilirler veya güveninizi kırabilirler.

7. Çaba eksikliği

Arkadaşlığı sürdürmek için çaba harcamaktan kaçındıklarını, planları sık sık iptal ettiklerini veya diğer insanlara öncelik verdiklerini görebilirsiniz.

8. Bencil

Sahte arkadaşlar bencildir ve kendi ihtiyaçlarına odaklanma eğilimindedirler. Nadiren ihtiyaçlarınızı dikkate alırlar veya ne istediğinizi düşünürler.

9. Enerji tüketimi

Onlarla vakit geçirmek çoğu zaman kendinizi neşelendirmek yerine bitkin hissetmenize neden olur.

10. Karşılıklılık göremezsiniz

Gerçek dostluklar vermek ve almak üzerinedir ancak sahte arkadaşlar hiçbir şey geri vermeden yalnızca almayı tercih ederler.

SAHTE ARKADAŞLARLA BAŞ ETME İPUÇLARI

Sahte arkadaşları tespit ettiğinizde arkadaşlık konusunda ne yapacağınızı bilmelisiniz.

İşte bazı ipuçları:

1. İlişkiyi değerlendirin

Uzmanlar, davranışlarının sağlığınız üzerindeki etkisini ve arkadaşlığın devam etmeye değer olup olmadığını düşünmenizi öneriyor.

2. Sınırları belirleyin

Kendinizi onların olumsuz etkilerinden ve taleplerinden koruyabilmek için sınırlar koyun.

3. İletişim kurun

Kendinizi rahat hissedip endişeleriniz ve duygularınız hakkında onlarla dürüst bir konuşma yapın.

4. Gerçek arkadaşlıklara öncelik verin

Arkadaş çevreniz sahte insanlarla dolu olamaz. Bu nedenle, sizi gerçekten önemseyen kişilerle ilişkilerinizi geliştirmeye odaklanın.

5. Kademeli mesafe

Hayatınız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için sahte arkadaşlarınızdan yavaş yavaş uzaklaşın. Gerçek arkadaşlara ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

Onları yavaş yavaş keserken, rehberlik ve duygusal destek için gerçek arkadaşlarınıza, ailenize veya bir terapiste güvenin. Size neşe ve doyum getiren her şeyi yaparak kendi refahınıza da öncelik vermelisiniz. En önemlisi, arkadaş seçerken ve gerçek bağlantıları fark ederken daha iyi muhakeme yeteneği geliştirmek için bu deneyimi tercih edin.