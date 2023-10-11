Sahte arkadaş alarmı: Nasıl anlaşılır, nasıl başa çıkılır?
Bazı insanlar ilişkiden bir şeyler kazandıkları için sizinle arkadaş olurlar. Sahte arkadaşların işaretlerini bulun ve onlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenin.
Sağlıklı ve mutlu olmak için etrafınızda sizi önemsiyormuş gibi davranan kişilerle değil, gerçek arkadaşlarla olmanız gerekir. Bilmiyor olabilirsiniz ama sahte arkadaşları tespit edebileceğinize dair işaretler var...
SAHTE ARKADAŞ HANGİ DAVRANIŞLARINDAN ANLAŞILIR?
Genelde arkadaşlarınızın hep iyi yanlarını görürsünüz ama arkadaşlarınızın sahte olup olmadığını anlamanın da yolları vardır. İşte sahte arkadaşların bazı işaretleri:
1. Gerçek ilgi eksikliği
Sahte arkadaşlar hayatınıza, duygularınıza veya endişelerinize çok az ilgi gösterir. Genellikle sadece kendileri hakkında konuşurlar. Yani onlar için mesele sadece “ben, ve kendim”dir.
2. Tutarsız iletişim
Sahte arkadaşlar yalnızca sizden bir şey istediklerinde size yaklaşırlar. Desteğe ihtiyacınız olduğunda aramaları yanıtlamayacak veya mesajlara yanıt vermeyeceklerdir.
3. Koşullu destek
Uzmanlar, sahte arkadaşların yalnızca kendilerine fayda sağladığında destekleyici olduğunu, ancak zorluklar sırasında yanınızda olmadıklarını söylüyor.
4. Negatif enerji
Sahte arkadaşlar hayatınıza olumlu duygular yerine olumsuzluk, dram veya eleştiri getirebilir.
5. Kıskançlık veya rekabet
Başarılarınızı kıskanıyor ve mutlu olup başarınızı kutlamak yerine sizinle rekabet etmeye çalışabilirler.
6. Güvene ihanet
Sahte arkadaşlar, siz yapmamalarını söylemenize rağmen sırlarınızı başkalarıyla paylaşabilirler. Arkanızdan konuşabilirler veya güveninizi kırabilirler.
7. Çaba eksikliği
Arkadaşlığı sürdürmek için çaba harcamaktan kaçındıklarını, planları sık sık iptal ettiklerini veya diğer insanlara öncelik verdiklerini görebilirsiniz.
8. Bencil
Sahte arkadaşlar bencildir ve kendi ihtiyaçlarına odaklanma eğilimindedirler. Nadiren ihtiyaçlarınızı dikkate alırlar veya ne istediğinizi düşünürler.
9. Enerji tüketimi
Onlarla vakit geçirmek çoğu zaman kendinizi neşelendirmek yerine bitkin hissetmenize neden olur.
10. Karşılıklılık göremezsiniz
Gerçek dostluklar vermek ve almak üzerinedir ancak sahte arkadaşlar hiçbir şey geri vermeden yalnızca almayı tercih ederler.
SAHTE ARKADAŞLARLA BAŞ ETME İPUÇLARI
Sahte arkadaşları tespit ettiğinizde arkadaşlık konusunda ne yapacağınızı bilmelisiniz.
İşte bazı ipuçları:
1. İlişkiyi değerlendirin
Uzmanlar, davranışlarının sağlığınız üzerindeki etkisini ve arkadaşlığın devam etmeye değer olup olmadığını düşünmenizi öneriyor.
2. Sınırları belirleyin
Kendinizi onların olumsuz etkilerinden ve taleplerinden koruyabilmek için sınırlar koyun.
3. İletişim kurun
Kendinizi rahat hissedip endişeleriniz ve duygularınız hakkında onlarla dürüst bir konuşma yapın.
4. Gerçek arkadaşlıklara öncelik verin
Arkadaş çevreniz sahte insanlarla dolu olamaz. Bu nedenle, sizi gerçekten önemseyen kişilerle ilişkilerinizi geliştirmeye odaklanın.
5. Kademeli mesafe
Hayatınız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için sahte arkadaşlarınızdan yavaş yavaş uzaklaşın. Gerçek arkadaşlara ihtiyacınız olduğunu unutmayın.
Onları yavaş yavaş keserken, rehberlik ve duygusal destek için gerçek arkadaşlarınıza, ailenize veya bir terapiste güvenin. Size neşe ve doyum getiren her şeyi yaparak kendi refahınıza da öncelik vermelisiniz. En önemlisi, arkadaş seçerken ve gerçek bağlantıları fark ederken daha iyi muhakeme yeteneği geliştirmek için bu deneyimi tercih edin.